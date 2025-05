Bahia fecha preparação mirando o clássico Ba-Vi do Brasileirão

Elenco Tricolor durante a atividade final mirando o Ba-Vi no CT Evaristo de Macedo - Foto: Divulgação / EC Bahia

O Bahia encerrou a preparação para o clássico Ba-Vi, marcado para este domingo, 18, na Arena Fonte Nova, válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

No CT Evaristo de Macedo, os comandados de Rogério Ceni iniciaram o dia com uma sessão de vídeo no auditório, onde assistiram a lances da derrota para o Atlético Nacional, pela Libertadores. A comissão técnica destacou erros e acertos da atuação na Colômbia.

Em campo, o elenco participou de um trabalho físico em espaço reduzido. O goleiro Ronaldo e os laterais Zé Guilherme e Gilberto treinaram normalmente e devem estar à disposição para o clássico.

Por outro lado, o zagueiro Kanu e o volante Rezende seguiram tratamento na fisioterapia, enquanto Santi Arias e Ademir fizeram atividades na academia. Os quatro continuam como desfalques e ainda não têm previsão de retorno.

Ceni deve escalar o time com Marcos Felipe; Gilberto (Erick); David Duarte (Gabriel Xavier), Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Éverton Ribeiro e Cauly; Pulga e Lucho Rodríguez (Willian José).



Os rivais chegam ao clássico em momentos distintos. Vindo de três derrotas seguidas e perto do G-6, o Bahia ocupa a 8ª posição na tabela com 12 somados.

Há três partidas sem perder, o Vitória é o 14º colocado, com nove pontos, e mira se afastar da zona de rebaixamento.