Ba-Vi no Brasileirão: Bahia não perde para o Vitória há 10 anos

Bahia e Vitória se enfrentam neste domingo, 18, na Arena Fonte Nova - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A Arena Fonte Nova será palco do 4º clássico Ba-Vi da temporada neste domingo, 18, às 16h. Em duelo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Bahia recebe o Vitória precisando do resultado positivo para reencontrar o caminho dos triunfos. Se há duas semanas atrás o cenário era de festa do lado tricolor, e lamentação da parte rubro-negra, os últimos sete dias marcaram uma reviravolta completa no panorama.

Isso porque, depois de viver uma sequência de cinco triunfos seguidos sem sofrer gols, o Esquadrão agora acumula três derrotas seguidas, enquanto o Leão da Barra quebrou uma série de cinco partidas sem vencer, e já soma duas vitórias consecutivas. No entanto, apesar dos cenários distintos para o clássico, a torcida azul, vermelha e branca pode se apegar a uma invencibilidade de mais de 10 anos contra o rival no Campeonato Brasileiro para somar 3 pontos na competição.

Considerando apenas jogos do Brasileirão, o Tricolor de Aço não perde para o Vitória desde o dia 21 de setembro de 2014, quando foi derrotado por 2 a 1, na Arena Fonte Nova, mas sob mando de campo do Leão.

Vitória 2 a 1 Bahia - setembro de 2014 | Foto: Felipe Oliveira / Divulgação / EC Bahia

Depois disso, as equipes já se encontraram na Série A do Campeonato Brasileiro outras seis vezes, e o Esquadrão tem larga vantagem: são três triunfos e três empates durante o período.

Veja os clássicos disputados durante o período

11/08/2024 – Bahia 2 x 0 Vitória – Rodada 22 – Brasileirão 2024;

21/04/2024 – Vitória 2 x 2 Bahia – Rodada 3 – Brasileirão 2024;

11/11/2018 – Vitória 2 x 2 Bahia – Rodada 33 – Brasileirão 2018;

22/07/2018 – Bahia 4 x 1 Vitória – Rodada 14 – Brasileirão 2018;

22/10/2017 – Bahia 2 x 1 Vitória – Rodada 30 – Brasileirão 2017;

02/07/2017 – Vitória 0 x 0 Bahia – Rodada 11 – Brasileirão 2017.

Vale ressaltar que o baixo número de clássicos disputados na Série A do Campeonato Brasileiro nos últimos 10 anos acontece em decorrência de descensos, desencontros e tempo longe da competição.

Em 2014 — ano da última vez que o Leão venceu o Bahia — por exemplo, ambas as equipes caíram para segunda divisão, o que fez com que os rivais não se enfrentassem na Série A de 2015. No ano seguinte (2016), também não houve Ba-Vi na elite do futebol brasileiro, isso posto que o Esquadrão permaneceu na Série B, enquanto o Vitória voltou ao Brasileirão.

Já durante o período de 2019 a 2023, Bahia e Vitória não se enfrentaram na Série A por desencontros. De 2019 a 2021, o Leão da Barra voltou a disputar a “Segundona”, enquanto o Tricolor de Aço estava na primeira divisão.

Em 2022, o ponto mais baixo da dupla Ba-Vi nos últimos anos: o rubro-negro jogou a Série C, e o Esquadrão disputou a Série B. Portanto, também não houve clássico no Brasileirão. Já em 2023, o Bahia até voltou para a Série A, mas o Vitória ainda estava na segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

Foi apenas em 2024, após 5 anos de hiato no Brasileirão — 2019 a 2023 — que o maior clássico da região Norte-Nordeste do Brasil voltou a ser disputado na principal competição do futebol brasileiro.