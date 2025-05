Torcedores do Bahia projetam goleada tricolor no clássico Ba-Vi

Giovana, a de camisa branca, e Juliane, de camisa tricolor com bebê no colo - Foto: Téo Mazzoni / Ag. A Tarde

Os torcedores do Bahia estão confiantes para o clássico Ba-Vi, marcado para logo mais às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo vivendo a pior fase da temporada, com três derrotas consecutivas, Diego, de 42 anos, projetou uma goleada tricolor sobre o Rubro-Negro e analisou o confronto como um marco para a retomada do bom momento no ano.

"A gente tem que retomar nossa sequência de triunfos. Hoje, mais do que nunca, não tem jeito melhor de retomar do que ganhar um clássico. Hoje é o dia do Bahia, nos 10 primeiros minutos fazer aquele golzinho, jogar a pressão do lado de lá. E aí a gente vai fazer o quê? Fazer o segundo, faz o terceiro e aí, meu amigo, é só um abraço. Então hoje é goleada. Fez o gol nos 10 primeiros minutos, pode anotar aí: três, quatro gols", cravou.

Questionado sobre a decisão na Conmebol Libertadores, em que o Bahia terá que vencer o Internacional, no Beira-Rio, para avançar para as oitavas de final da competição, Diego afirmou que, se for para escolher apenas um, prefere triunfar na competição continental ao invés de ganhar do maior rival.

Diego, torcedor do Bahia | Foto: Téo Mazzoni / Ag. A Tarde

"Eu particularmente prefiro a Libertadores. Uma parada nova, diferente, a gente tem que começar a gostar dessas competições, porque o patamar do Bahia hoje é outro, a gente não pode pensar mais em só ganhar clássico, só ganhar jogo de campeonato é pro time de lá. A gente tem que pensar numa coisa maior, né? Patamar tá diferente. Ganhar hoje e também avançar na Libertadores pra mim é fundamental, é tudo", concluiu.

O sentimento de confiança também é compartilhado por Giovana, de 15 anos, e Juliane, de 30, que resumiram o espírito do torcedor tricolor em dias de Ba-Vi.

Giovana, a de camisa branca, e Juliane, de camisa tricolor com bebê no colo | Foto: Téo Mazzoni / Ag. A Tarde

"Em Ba-Vi não tem o que se esperar, é o Bahia que vai ganhar e não tem outro jeito. É clássico, e clássico não se joga, se ganha", disseram.