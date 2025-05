Bahia faz jogo heroico, vence o Vitória com um a menos e entra no G-6

Erick Pulga marcou o primeiro gol do Bahia no jogo - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Mesmo com um jogador a menos desde os dois minutos de jogo, o Bahia mostrou raça para vencer o Vitória por 2 a 1 neste domingo, 18, na Arena Fonte Nova, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tricolor chegou aos 15 pontos e assumiu a sexta posição na tabela. Já o Rubro-Negro permanece com 9 pontos, na 16ª colocação, empatado com o Grêmio — primeiro time na zona de rebaixamento.

O clássico Ba-Vi começou quente. Logo aos dois minutos, o meia Jean Lucas foi expulso após dar um soco em Baralhas, deixando o Esquadrão com um a menos durante praticamente todo o duelo. Mas, ao invés de abalar o time, a expulsão parece ter despertado de vez o time mandante no jogo, já que aos 15 minutos, após linda assistência de cavadinha de Caio Alexandre, Erick Pulga subiu mais alto que Claudinho e cabeceou para o fundo das redes: 1 a 0.

Mesmo com a desvantagem numérica, o Esquadrão dominou o primeiro tempo com inteligência tática. O Vitória, por sua vez, teve dificuldade em se impor. Na volta do intervalo, o Rubro-Negro apresentou melhora e passou a pressionar o adversário. Após desperdiçar duas chances claras, Osvaldo cruzou com precisão para Renato Kayzer, que apareceu bem na área e empatou para o Leão.

O empate, no entanto, acordou o Bahia. O técnico Rogério Ceni promoveu mudanças na equipe, que voltaram a dar fôlego ao time. Aos 35 minutos da etapa final, após bate-rebate na área, Michel Araújo pegou a sobra e finalizou com categoria para marcar o gol da vitória tricolor: 2 a 1.

Erick Pulga, atacante do Bahia | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Pouco depois, o Vitória também teve um jogador expulso. Pepê, que havia acabado de entrar, deu um soco na perna do volante uruguaio Acevedo e recebeu o cartão vermelho direto, facilitando a missão do Bahia em segurar o resultado nos minutos finais.

O Bahia volta a campo na próxima quarta-feira, 21, às 19h30, novamente na Arena Fonte Nova, para enfrentar o Paysandu pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. No confronto de ida, o Tricolor venceu por 1 a 0.

Já o Vitória, eliminado da competição nacional, só retorna aos gramados no domingo, 25, às 18h30, contra o Santos, no Barradão. O duelo pode marcar o retorno do craque Neymar, que está em recuperação de lesão e tem previsão de reestreia pelo Peixe nas próximas rodadas.