Pepê é expulso por soco dois minutos após entrar em campo no Ba-Vi

Se no início do Ba-Vi Jean Lucas viveu a expulsão relâmpago do Brasileirão, Pepê viveu uma das mais rápidas possíveis para um jogador. Apenas dois minutos depois de entrar em campo substituindo o volante Ricardo Ryller, o jogador do Vitória foi expulso de campo por agressão contra Acevedo.

Em uma disputa de bola, o tricolor colocou a perna por cima da perna esquerda de Pepê, que para se desvencilhar, deu um soco na perna do uruguaio do Bahia. Em resposta, o árbitro levantou o cartão vermelho, tirando Ryller de campo e deixando tudo igual em número de jogadores para ambos os lados da partida.

O Ba-Vi deste domingo, 18, era o jogo de retorno de Pepê, que estava afastado por lesão desde o início do mês. O volante estava tratando uma entorse, que aconteceu após oito jogos do atleta no Vitória, sendo quatro pela Série A, um pela Sul-Americana, um pela Copa do Brasil e dois pela Copa do Nordeste.