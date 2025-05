Vitória termina primeiro tempo do Ba-Vi com três amarelos

Cartão amarelo no Ba-Vi - Foto: Raphael Muller I Ag. A TARDE

Todo Ba-Vi é muito marcado por cartões, mas o deste domingo, 18, já prometia ser assim desde o início, quando Jean Lucas foi expulso em tempo recorde para o Brasileirão desta temporada aos quatro minutos do primeiro tempo. No entanto, além dele, outros três jogadores receberam cartões amarelos durante a primeira etapa, todos do Vitória.

O primeiro amarelado foi Ronald Lopes, que aos 12 minutos do primeiro tempo cometeu uma falta em cima de Caio Alexandre. O volante agora segue pendurado para o segundo tempo, sem ter sido substituído no intervalo.

Outro amarelo chegou para Claudinho aos 39 minutos, por matar um contra-ataque de Erick Pulga. O lateral direito também não foi substituído o intervalo, e segue em campo.

Por último, veio Erick, que entrou no jogo aos 32 minutos do primeiro tempo e já recebeu um amarelo aos 41. Na ocasião, o atacante cometeu uma falta em cima de Erick Pulga no campo de ataque.

A única troca feita por Carpini para o segundo tempo foi a saída de Wellington Rato, com a entrada de Gustavo Mosquito no ataque rubro-negro.