Última vitória do Leão em Ba-Vi na Fonte tinha atleta que atua no Bahia: saiba onde estão os outros jogadores

Vitória venceu o Bahia na Arena Fonte Nova em 2020 - Foto: Pietro Carpi / EC Vitória

Com mais um clássico Ba-Vi na Casa de Apostas Arena Fonte Nova se aproximando, a torcida do Vitória logo se lembra do título baiano conquistado no estádio em 2024, quando o Leão empatou pelo placar de 1 a 1 e levantou a taça ao superar o rival no placar agregado. No entanto, o Rubro-negro não vence uma partida como visitante nesta praça esportiva faz cinco anos, tendo nova chance neste domingo, 18, às 16h.

A última vitória do Leão da Barra em um clássico na Fonte Nova aconteceu na Copa do Nordeste de 2020, quando superou o Esquadrão pelo placar de 2 a 0. Os gols do jogo foram marcados por Thiago Carleto, em uma cobrança de falta, e Vico, após desvio de cabeça em uma batida de escanteio.

A escalação do Vitória naquela partida foi: Ronaldo; Van, João Victor, Maurício Ramos e Thiago Carleto; Guilherme Rend, Fernando Neto e Gerson Magrão; Vico, Léo Ceará e Júnior Viçosa. O técnico rubro-negro era Geninho.

Saiba como estão os jogadores que atuaram naquela partida:

Ronaldo

Grande destaque do Vitória naquela partida pelas boas defesas, Ronaldo atualmente tem 28 anos e virou a casaca em Salvador. Após passagem pelo Atlético-GO, o goleiro acertou com o rival Bahia e acumula oito jogos pelo rival de cidade.

| Foto: Maurícia da Matta / EC Vitória

Van

Titular naquela partida, Van é baiano de Conceição da Feira e está com 34 anos. Contratado junto ao Bahia de Feira, o lateral-direito chegou ao Vitória em 2019 e ficou até 2021, passando depois pelo Sampaio Corrêa, Atlético de Alagoinhas e Jacuipense, até chegar ano passado ao Treze-PB, onde joga atualmente.

| Foto: Pietro Carpi / EC Vitória

João Victor

Zagueiro de 93 jogos e que ainda pertence ao Vitória, João Victor viveu altos e baixos durante seu período no Leão. Titular naquele Ba-Vi, o jogador atualmente tem 27 anos e atua por empréstimo no Mirassol, que também está na Série A do Campeonato Brasileiro. Foi também emprestado ao Guarani entre suas duas passagens no clube.

| Foto: Letícia Martins / EC Vitória

Maurício Ramos

Zagueiro rodado no mundo da bola, Maurício Ramos atuou pelo Vitória naquela partida e deixou o clube após o fim da temporada. Aos 40 anos, o defensor passou pelo XV de Piracicaba e Portuguesa Santista antes de se aposentar em 2023.

| Foto: Letícia Martins / EC Vitória

Thiago Carleto

Um dos destaques do Vitória durante período de vacas magras entre 2019 e 2020, Thiago Carleto marcou o primeiro gol daquele clássico em uma cobrança de falta, sua especialidade. O lateral-esquerdo atuou por Vila Nova-GO e Juventus-SP antes de se aposentar em 2023.

| Foto: Pietro Carpi / EC Vitória

Guilherme Rend

Guilherme Rend foi um dos principais jogadores do Vitória naquela temporada, chamando atenção de outros clubes à época. Procurado inclusive pelo Bahia, o volante atuou pelo Leão entre 2019 e 2021, mas, depois de se destacar em 2020, conviveu com idas e vindas ao departamento médico. Após deixar o Leão, passou por Jacuipense, Chapecoense, Tombense-MG, CSA, Água Santa-SP e Itabuna, onde joga atualmente.

| Foto: Letícia Martins / EC Vitória

Fernando Neto

Com mais de 70 jogos pelo Vitória entre 2020 e 2021, o meio-campista Fernando Neto foi titular naquele jogo. Após deixar o Leão, acumulou passagens por Operário-PR, São Bernardo-SP, Villa Nova-MG e Amazonas, equipe que defende nos dias de hoje, aos 32 anos.

| Foto: Pietro Carpi / EC Vitória

Gerson Magrão

De passagem apagada pelo Vitória em 2020, o meia Gerson Magrão atuou como titular naquele Ba-Vi. Atualmente auxiliar na base do Ituano, o ex-atleta tem 39 anos e passou, depois do Leão, por Betim, Ituano, Santo André, Ferroviária-SP, Botafogo-PB e Ipatinga.

Gerson Magrão em ação no Ba-Vi | Foto: Pietro Carpi / EC Vitória

Vico

Camisa 10 do Vitória em 2020, Vico foi xodó da torcida rubro-negra. Autor do segundo gol naquele Ba-Vi, o meia-atacante jogou até 2021 no Leão da Barra e depois rodou por clubes como CRB, Dhofar Salalah, Atlético-GO, Mirassol, Ipatinga e Confiança, antes de se transferir para o PSS Sleman, da Indonésia, seu clube atual. Ele está com 28 anos.

| Foto: Pietro Carpi / EC Vitória

Júnior Viçosa

Um dos jogadores que a torcida menos gosta de lembrar nessa lista, Júnior Viçosa não teve uma grande passagem no Vitória. Titular naquele Ba-Vi, o atacante deixou o clube ao fim da temporada e se transferiu para o Brasil de Pelotas. Em 2022, foi contratado pelo ASA-AL e segue por lá até hoje, aos 35 anos.

| Foto: Pietro Carpi / EC Vitória

Léo Ceará

Artilheiro do Vitória naquela temporada, Léo Ceará foi revelado na base rubro-negra e esteve no clube entre 2014 e 2020. Após não renovar com o Leão, assinou pré-contrato com o Bahia e por pouco não atuou no rival. No entanto, o Tricolor recebeu uma compensação financeira do Yokohama Marinos e o atacante se transferiu para o futebol japonês, onde rodou por mais dois clubes: Cerezo Osaka e Kashima Antlers, em que joga atualmente aos 30 anos.

| Foto: Pietro Carpi / EC Vitória

Léo Ceará, inclusive, chegou a negociar um retorno para o Vitória em 2025. As conversas não evoluíram e o atacante decidiu seguir no Japão.

Geninho

Destaque do Vitória em 2019, Geninho permaneceu em 2020 ao salvar o clube do rebaixamento. Após a pandemia do Covid-19, não seguiu como técnico do Leão por questões financeiras.

| Foto: Letícia Martins / EC Vitória

Em 2022, retornou para comandar o Vitória na Série C, mas durou apenas quatro jogos até ser demitido. De lá pra cá, não comandou nenhum time e decidiu se aposentar da função de treinador, embora tenha declarado que não descarta outras funções no futebol. Tem 77 anos atualmente.