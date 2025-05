Bahia lança ranking com pontuação para sócios; saiba quando começa

Bahia lança ranking de sócios com prioridade no check-in - Foto: Divulgação / EC Bahia

O Esporte Clube Bahia anunciou nesta sexta-feira, 16, o lançamento de uma nova ferramenta no plano do Sócio Esquadrão. Trata-se do Ranking do Torcedor, sistema de pontuação que terá como objetivo a equidade entre os sócios. As métricas de pontuação serão definidas a partir de dois critérios: antiguidade e assiduidade. O novo ranking de sócios dará prioridade a pontuação para realização do check-in nas partidas do Esquadrão.

A antiguidade é o primeiro critério de prioridade no ranking. A pontuação atribuída varia de acordo com o tempo de serviço, obedecendo à seguinte escala:

Confira

- Até 1 ano de associação: 0 pontos;

- De 1 a 2 anos de associação: 1 ponto;

- De 3 a 5 anos de associação: 2 pontos;

- De 6 a 10 anos de associação: 3 pontos;

- A partir de 11 anos de associação: 4 pontos;

A assiduidade será o segundo critério avaliado. Em blocos de seis jogos em casa, cada partida vale um ponto. Portanto, o sócio que comparecer a três partidas do Bahia, por exemplo, somará 3 pontos no ranking de sócios do Esquadrão. O mesmo serve para o Sócio que comparecer a 4, 5 ou 6 jogos, mas acumulando a pontuação respectiva a quantidade de partidas. Confira:

Cada jogo comparecido vale 1 ponto. Exemplo :

- Não compareceu ao jogo = Não pontua;

- Comparecimento a 1 jogo = 1 ponto;

- Comparecimento a 2 jogos = 2 pontos;

- Comparecimento a 3 jogos = 3 pontos;

- Comparecimento a 4 jogos = 4 pontos;

- Comparecimento a 5 jogos = 5 pontos;

- Comparecimento a 6 jogos = 6 pontos.

É importante ressaltar que a assiduidade não será válida mediante check-in, mas sim ao comparecimento aos jogos, utilizando o sistema de reconhecimento facial para averiguar a presença na partida (o check-in não garante melhor posição no ranking).



A prioridade no check-in será definida com base na pontuação acumulada pelos sócios, sendo possível somar, no máximo, 10 pontos. A distribuição das prioridades ocorrerá em três fases.

Veja

Prioridade 1

- Pontuação entre 8 e 10 pontos

- Acesso ao check-in na Fase 1

Prioridade 2

- Pontuação entre 5 e 7 pontos

- Acesso ao check-in na Fase 2

Prioridade 3

- Pontuação entre 0 e 4 pontos

- Acesso ao check-in na Fase 3

Vale destacar que os sócios podem acumular no máximo 10 pontos no ranking.

Exemplos de pontuação no Ranking do Torcedor

Sócio com mais de 11 anos que compareceu a 4 jogos:

- 4 pontos pela antiguidade + 4 pontos pela assiduidade = 8 pontos

- Prioridade 1 (Fase 1 do check-in)

Sócio com 1 ano e meio de associação que compareceu a 5 jogos:

- 1 ponto pela antiguidade + 5 pontos pela assiduidade = 6 pontos

- Prioridade 2 (Fase 2 do check-in)

Sócio com 3 anos de associação que compareceu a 2 jogos:

- 2 pontos pela antiguidade + 2 pontos pela assiduidade = 4 pontos

- Prioridade 3 (Fase 3 do check-in)

Quando começa a valer?

A expectativa é de que a nova ferramenta seja implementada de forma definitiva em julho deste ano. O jogo contra o Paysandu, na próxima quarta-feira, 21, pela Copa do Brasil marcará o início da contagem dos pontos, e a projeção do clube aponta a partida contra o Juventude, previsto para o dia 26 de julho, válido pelo Campeonato Brasileiro, como o primeiro a separar os sócios por fases de prioridade. Além disso, está previsto que a contagem do reconhecimento facial já esteja valendo a partir da partida contra o Náutico, no dia 6 de junho.

Próximos passos

Além do ranking, em 2026, o Bahia deverá implementar outra novidade no plano de sócios: a "gameficação". A ferramenta funcionará como um sistema de bonificação, envolvendo parceiros comerciais do Esquadrão, para acumulo de pontos por realizar compras ou atividades específicas em troca de produtos, serviços ou descontos.