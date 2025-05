"É maravilhoso", celebra Michel Araújo após primeiro gol pelo Bahia

Michel Araújo marcou o gol do triunfo do Bahia - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Um roteiro de cinema e um herói improvável. Michel Araújo, atacante uruguaio do Bahia, saiu do banco de reservas para mudar o rumo do clássico Ba-Vi neste domingo, 18. Em um jogo quente, com o Tricolor sendo pressionado pelo Vitória na Arena Fonte Nova lotada, ele entrou no segundo tempo e marcou o gol que garantiu o triunfo do Esquadrão de Aço.

Na saída de campo, Michel não escondeu a emoção por ter balançado as redes pela primeira vez com a camisa tricolor, afirmando que seu tento "não poderia ter sido melhor".

"É uma alegria muito grande. Dedico esse gol à minha família, que sempre me apoiou desde o meu primeiro dia aqui no Bahia. Marcar meu primeiro gol em um Ba-Vi é maravilhoso, não poderia ter sido melhor", disse o jogador.

Reforço da última janela de transferências, Michel Araújo já disputou 15 partidas nesta temporada, com um gol marcado e duas assistências anotadas. Com o triunfo, o Tricolor chegou aos 15 pontos em nove jogos no Brasileirão e assumiu a sexta colocação na tabela.