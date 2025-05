"A maioria da Bahia está feliz", provoca Caio Alexandre após Ba-Vi

Caio Alexandre, volante do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O volante Caio Alexandre, do Bahia, conhecido por suas entrevistas bem-humoradas após triunfos do Bahia, não perdeu a oportunidade de celebrar o resultado positivo no clássico Ba-Vi deste domingo, 18, provocando o maior rival, o Vitória.

Após o Esquadrão de Aço vencer o Rubro-Negro por 2 a 1 na Arena Fonte Nova, mesmo com um jogador a menos desde os dois minutos de jogo, o camisa 19 soltou uma frase que viralizou nas redes sociais após o termino do confronto.

“É o Esquadrão que comanda Salvador, não tem jeito! A maioria da Bahia está feliz e a minoria vai tá triste!”, afirmou durante entrevista dentro de campo.

Confira:

🙅🏽‍♂️ O Maior do Nordeste brocou e meu amigo Caos Alexandre tem algo importante a falar. Dessa vez com alguns lembretes. A BAHIA ESTÁ FELIZ! 🤩 #ÉoEsquadrão #NTJ #BBMP #Brocamos pic.twitter.com/AwvQ6H2aHQ — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) May 18, 2025

As provocações do camisa 19 não pararam por aí. Após o apito final, Caio Alexandre participou da tradicional festa com a torcida tricolor e aproveitou para provocar ainda mais o rival: simulou o arremesso de milho e segurou um boneco de galinha jogado das arquibancadas.

Veja o vídeo gravado pelo criador de conteúdo Antônio Neto:



KKKKKKKKKKKK



CAIO JOGOU MILHO E PEGOU UMA GALINHA pic.twitter.com/F71tLLoGaY — Neto (@netoecbtv) May 18, 2025

Com o resultado, o Bahia chegou a 15 pontos na Série A e subiu para a sexta colocação. O Vitória, por outro lado, segue com 9 pontos e flertando com a zona de rebaixamento.