Decisivo, Michel Araújo diz que triunfo tirou peso das costas do Bahia

Michel Araújo, jogador do Bahia - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Autor do gol que garantiu o triunfo do Bahia por 2 a 1 sobre o Vitória, no clássico disputado na Arena Fonte Nova, Michel Araújo viveu uma noite especial neste domingo, 18. Em entrevista após o jogo, o atacante comemorou a felicidade de balançar a rede pela primeira vez com a camisa tricolor e destacou o peso que o gol tirou das costas do grupo.

“É uma felicidade imensa, fazer meu primeiro gol pelo Bahia nesse clássico e dar a vitória foi um peso que a gente tirou das costas. Quero agradecer minha família e esse grupo que está sempre junto comigo”, afirmou o uruguaio.

O jogador também falou sobre a postura da equipe diante do adversário, mesmo atuando praticamente todo o jogo com um jogador a menos após a expulsão logo no início da partida. Para ele, o time manteve a característica de jogar com a bola no chão e soube aproveitar as oportunidades.

“Um time teve essa disposição de jogar, de ficar com a bola, de tentar fazer o melhor no primeiro tempo, ainda com um jogador a menos. Tentamos sempre jogar com a bola no chão, não fugimos da característica. No segundo tempo demos uma bela arrancada e, em uma disputa de bola na área, eu consegui fazer o gol”, explicou.

Além disso, Michel Araújo destacou o apoio da torcida como um fator decisivo para o triunfo e reafirmou o foco do Bahia para a sequência da temporada.

“Foi um apoio gigantesco da nossa torcida, conseguimos ser felizes. Lógico que não podemos parar de pensar nesse jogo contra o Internacional, queríamos que passasse rápido sim, mas a gente tem muito jogo antes da data da Libertadores”, concluiu.