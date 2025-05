Com raça uruguaia, Acevedo comanda reação do Bahia e destaca confiança

Com raça e técnica, Nico Acevedo lidera Bahia no triunfo sobre o Vitória - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O meio-campista Nico Acevedo entrou em campo no Ba-Vi deste domingo, 18, em um cenário completamente desfavorável ao Bahia — com um a menos desde os 5 minutos do primeiro tempo e logo após o gol do rival. Apesar do panorama, não demorou muito para o uruguaio “tomar conta” do setor de meio campo.

Chamado pelo técnico Rogério Ceni antes mesmo do gol de empate do Vitória, o camisa 26 tinha uma missão em campo: retomar as rédeas da partida após o Tricolor de Aço perder o controle do jogo em decorrência do cansaço imposto pela ausência de um homem em campo.

Demonstrando a verdadeira raça uruguaia dentro das quatro linhas, o jogador “mudou o ritmo do jogo”, como descreveu o perfil do Bahia nas redes sociais, participando diretamente do lance que resultou no gol do triunfo tricolor. O uruguaio foi o responsável por manter a bola no ataque do Esquadrão após dividida dentro da área, que originou o gol de Michel Araujo.

A raça do uruguaio rendeu elogios do técnico Rogério Ceni, que destacou a entrega do jogador no lance do gol. "No lance do gol ele rouba a bola duas vezes. Ele não tem o refino que Caio e Everton têm, mas entra com muita entrega e muita saúde", ressaltou o comandante tricolor.

O Nico (Acevedo) é muito representativo Rogério Ceni - técnico do Bahia

Após o apito final do árbitro Ramon Abatti Abel, o meio-campista tricolor afirmou que não faltou confiança ao elenco do Esquadrão para sair de campo com o triunfo, mesmo diante das adversidades do jogo: “O time já estava com confiança e jogando bem, mesmo com um a menos em campo nós nos portamos bem e fizemos o gol. Fico feliz por ter ajudado nesse triunfo importante para nós”.

“Sabíamos da importância desse jogo, ainda mais após três derrotas consecutivas, mas nós deixamos tudo dentro de campo para conquistar esse resultado positivo”, destacou Nico Acevedo.

Próximo desafio

Depois do triunfo heroico no clássico, o Bahia já foca suas atenções na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, 2, às 19h30, o Tricolor enfrenta o Paysandu na Arena Fonte Nova, em duelo decisivo que vale vaga nas oitavas de final do principal torneio eliminatório do futebol brasileiro.