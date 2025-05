Ceni destaca "coração" do Bahia para vencer o Ba-Vi com um a menos

Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues | ECBahia

Mesmo com um jogador a menos durante praticamente toda a partida, o Bahia venceu o Vitória por 2 a 1 neste domingo, 18, na Arena Fonte Nova, e voltou a triunfar no Campeonato Brasileiro. Após o clássico, o técnico Rogério Ceni valorizou a entrega da equipe e apontou injustiça na expulsão de Jean Lucas logo no início do jogo.

“Acho que o lance do Jean Lucas não é para expulsão. E acho que o lance do Pepê também não. Para mim, nenhum dos dois lances provoca algo grave, lances que não afetam absolutamente nada. O jogo deveria acabar 11 contra 11. Mas é uma opinião, o árbitro toma a decisão que achar melhor. Começamos com um a menos praticamente”, comentou o treinador tricolor.

Com a necessidade de reorganizar a equipe ainda no primeiro tempo, Ceni mexeu na estrutura tática do time. Ele destacou o papel de Everton Ribeiro e Caio Alexandre na construção do gol de empate, mas também admitiu que a dupla contribuiu para o gol sofrido na sequência.

“A grande virtude foi ter Everton e Caio no meio, e o grande defeito também. Só fizemos o gol por ter eles, e sofremos o gol por achar que dava para continuar com eles no segundo tempo”, avaliou.

Rogério Ceni também exaltou dois nomes que fizeram a diferença em campo: Erick Pulga e Michel Araújo. O primeiro, autor do gol de empate e artilheiro do Bahia na temporada com oito gols e seis assistências, foi apontado como o melhor da partida. Já Michel Araújo, que marcou o gol do triunfo, teve a atuação mais destacada desde que chegou ao clube, segundo o próprio treinador.

“Acho que o melhor em campo foi o Pulga. O Michel fez o melhor jogo dele desde que entrou aqui. Fez o gol, foi muito importante, um cara que trabalha bastante no dia a dia. Conheço ele do São Paulo, sei que pode ajudar. Esse gol pode trazer motivação para ele jogar no nível que eu conheço”, disse Ceni.

O treinador ainda destacou que Michel Araújo vem enfrentando dificuldades físicas, mas mostrou evolução no clássico.

“Ele também precisa se condicionar, já teve duas ou três lesões no ano. Foi a melhor participação dele, fez o gol e ajudou bastante na marcação, fez a parte defensiva”, completou.

Por fim, Rogério Ceni exaltou a postura do grupo, especialmente por "ter coração" diante de um cenário desfavorável. Para ele, a comunicação em campo e a entrega emocional da equipe foram determinantes para a virada de chave após três derrotas consecutivas.

“Acho que os dois gols refletem muito na resiliência deles e na vontade de sair de uma situação que começava a ficar incômoda. Apesar de que estamos falando de jogos contra Flamengo e por Libertadores, mas é claro que é sempre ruim perder. Era uma sequência de cinco triunfos que virou de três derrotas e isso não é agradável”, explicou.

“O time fala um pouco mais, até pelo Caio, ele é muito comunicativo e ajuda nisso. Contagia a todos. Nosso time ainda é um pouco calado. Acho que o Santi ajuda, fala bastante. A ausência do Kanu faz a gente sentir falta disso também. Mas hoje teve coração para se manter em campo com um a menos”, finalizou.