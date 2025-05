"A gente pagou pela nossa incompetência", lamenta Thiago Carpini

Thiago Carpini, treinador do Esporte Clube Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Thiago Carpini viu o maior rival perder um jogador com apenas quatro minutos de jogo, e não voltou para casa com a vitória do Ba-Vi pelo Brasileirão neste domingo, 18. Agora, o Vitória ocupa a última posição antes da zona de rebaixamento na tabela, e o técnico da equipe não poupou palavras ao criticar o desempenho no jogo que terminou em 2 a 1.

Para o professor, o time perdeu chances demais, além de ter falhado gravemente na marcação do gol de Michel Araújo no segundo tempo da partida. "Um primeiro tempo onde não soubemos aproveitar a superioridade e ainda sofremos um gol. São falhas coletivas e individuais", criticou.

"Nada funcionou no primeiro tempo. No segundo tempo fomos bem diferentes, tivemos imposição, aproveitamos a superioridade numérica. Tivemos diversas chances, bola na trave. E aí vem um gol de bate e rebate. Tivemos quatro ou cinco oportunidades para tirar a bola dali", analisou.

"Era questão de tempo a virada, no segundo tempo só o Vitória jogou, o Bahia ficou acuado. A gente pagou pela nossa incompetência", completou o treinador que tem uma semana para preparar a equipe contra o Santos no próximo domingo, 25.

A fala mencionando a palavra "incompetência" foi retomada mais à frente na coletiva, e justificada pelo técnico quanto ao contexto que tinha em mente: "Nunca falei de incompetência dos jogadores. Disse que no jogo fomos incompetentes por não vencer. Não tem jogador incompetente".

Além dos erros coletivos e falhas individuais, o professor comentou a decisão de não mexer no time ao longo de 32 minutos, mesmo com o Vitória perdendo após o gol marcado por Erick Pulga aos 22 do primeiro tempo. Para ele, no entanto, da expulsão aos quatro para o gol aos 22 minutos o Rubro-Negro teeve pouco tempo para trabalhar.

"Da expulsão para o gol foram poucos minutos. Não dá para pensar em coisas tão rápidas. São duas ideias, a gente pode esperar para ver qual vai ser a resposta do time com um jogador a mais. Como a resposta não aconteceu, fizemos a mudança. Mas primeiro eu preciso ver o que vai acontecer", explicou.

Ainda no primeiro tempo, Carpini decidiu trocar Baralhas por Erick, que mais tarde acabou se tornando um dos amarelados do Vitória.