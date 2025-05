Vitória tem quatro desfalques por lesão; veja boletim médico

Claudinho e Raúl Cáceres - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Enfrentando o Bahia pelo clássico na nona rodada do Brasileirão, o Vitória não pôde contar com algumas peças do elenco que estão indisponíveis por decisão do Departamento Médico do clube. Em boletim divulgado neste domingo, 18, o Rubro-Negro deu atualizações sobre a situação de Willian Oliveira, Hugo, Fabri e Cáceres.

Willian Oliveira vinha sofrendo com dores na face lateral do joelho esquerdo, ainda que os exames de imagem não mostrem lesões. Por isso, está em cronograma de tratamento com os fisioterapeutas do Vitória, já fazendo alguns trabalhos supervisionados de treino em campo.

Já Hugo apresenta um quadro mais sério, com uma lesão de panturrilha confirmada pelo DM do clube. Fabri, por sua vez, sofreu lesão no músculo posterior da coxa direita na última quarta-feira, 14, durante o jogo contra o Cerro Largo, e segue em tratamento.

Por último, Raul Cáceres está em tratamento por lesão no músculo posterior da coxa esquerda, sentida na mesma partida que lesionou Fabri pela Sul-Americana.

O próximo compromisso do Vitória é no próximo domingo, 25, contra o Santos, às 18h30, pela décima rodada do Brasileirão. Ainda não existem atualizações sobre os possíveis retornos de nenhum dos quatro jogadores a campo.