Osvaldo lamenta o Ba-Vi: "Merecíamos um resultado melhor hoje"

Bahia e Vitória no Brasileirão - Foto: Raphael Muller I Ag. A TARDE

O tão esperado clássico baiano no Brasileirão terminou com o Bahia levando a melhor, com o placar de 2 a 1 em cima do Vitória mesmo com um jogador a menos ao longo de todo o jogo. Para o Vitória, a perda significa uma proximidade maior com a zona de rebaixamento, risco que pode ser diminuído no próximo domingo, 25, contra o Santos, que atualmente ocupa a penúltima posição da tabela.

Para Osvaldo, atacante rubro-negro, o principal problema do Leão no jogo foi não entender como a partida estava acontecendo. "Acho que o primeiro tempo, com um jogador a mais, não conseguiu entender o jogo. A gente tentou ler, posicionar, subir um pouco mais as linhas, e a gente não conseguiu fazer a leitura do jogo", avaliou.

"No intervalo a gente conseguiu ajustar aquilo que a gente tinha feito a leitura no primeiro tempo. O segundo tempo foi uma equipe diferente. Conseguimos jogar, conseguimos criar várias oportunidades para poder matar o jogo. Depois do empate, a gente teve chance de ampliar o placar. Aí não conseguimos fazer o jogo", disse.

Foi no retorno do intervalo que o Tricolor marcou o segundo gol que deu o triunfo ao time do Bahia, em lance com pouca marcação do Vitória. "A gente não conseguiu afastar a bola dentro da área e acabou tomando o segundo gol. Mesmo assim depois a gente conseguiu ter a bola, mas não conseguimos criar a oportunidade para fazer o segundo gol", afirmou.

"Acho que merecíamos ter tido um melhor resultado hoje, mas é coisa de futebol, acontece. Vamos para a próxima. Domingo já tem outro jogo dentro de casa para que a gente possa tentar mudar", completou.

"Gol infantil"

Quanto ao gol marcado pelo Bahia, Osvaldo encara como um erro claro da equipe rubro-negra: "No clássico é inacreditável tomar o gol que a gente tomou no segundo tempo. A gente teve duas, três oportunidades para tirar a bola de dentro da nossa área. A gente ficou ali meio que um acreditando no outro e um torcendo pelo outro. E em clássico a gente não tem que ficar torcendo, a gente tem que tomar a iniciativa", criticou.

Segundo gol do Bahia no Ba-Vi do Brasileirão | Foto: Raphael Muller I Ag. A TARDE

"Tomamos um gol infantil demais. Logo no nosso melhor momento na partida, a gente tinha a bola, tinha criado várias oportunidades para poder fazer o segundo gol, e lamentar. Infelizmente agora não tem como voltar atrás. Cabeça fria, tem uma semana para a gente assimilar tudo isso, e já no domingo vem o Santos na nossa casa", continuou.

O Bahia teve uma expulsão aos quatro minutos do primeiro tempo, o que fez com que o Vitória jogasse quase a partida inteira com um jogador a mais. No entanto, a vantagem acabou sendo anulada com a expulsão de Pepê na segunda etapa.

"Um jogador a mais, a gente tinha que ter saltado um pouco mais a pressão, ter deixado nossos zagueiros um pouco mais ali no mano. A gente não fez a leitura rápida, a gente teve que esperar vir para o intervalo para poder ajustar aquilo que a gente já tinha falado ali no primeiro tempo", lamentou.

"Mas faz parte. Agora é aprender com os erros. Ba-Vi é difícil, quando a gente tem uma derrota, a gente fica dois, três dias sem dormir, complicado demais, mas tem que assimilar rápido isso", finalizou.