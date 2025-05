Erick Pulga assume artilharia do Bahia após gol no Ba-Vi

Pulga marcou o primeiro gol do Bahia no triunfo sobre o Vitória neste domingo, 18 - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O grande destaque da atual temporada do Bahia tem nome e sobrenome: Erick da Costa Faria. Para muitos, esse nome pode soar incomum, mas trata-se do maior xodó da torcida tricolor em 2025 — Erick Pulga, ou melhor, “o Fantástico Pulguinha”. Em mais uma tarde que fez jus ao apelido dado pelos torcedores, o camisa 16 alcançou a artilharia do Esquadrão ao balançar as redes do Vitória no Ba-Vi deste domingo, 18.

Com o gol marcado no clássico de ontem, Pulga somou seu 8º tento com a camisa azul, vermelha e branca, deixando para trás Lucho Rodríguez e Erick na corrida pela artilharia da temporada. Ao todo, o atacante de beirada já acumula 14 participações em gols no ano, tal posto que além de balançar as redes adversárias, o jogador também já contribuiu com 6 assistências em 2025.

Contratado em meio a incertezas por parte da torcida tricolor, Pulga rapidamente “driblou” a desconfiança inicial e conquistou protagonismo na equipe comandada por Rogério Ceni. Para o treinador tricolor, o atacante foi o melhor em campo no triunfo heroico do Bahia sobre o Vitória.

De aposta a protagonista

Apesar de ter conquistado os torcedores rapidamente ao balançar as redes ainda na estreia — contra o Sampaio Corrêa —, a relação de confiança com o treinador do Bahia foi construída ainda mais rápido, antes mesmo do primeiro jogo da temporada.

Em janeiro, durante a pré-temporada do Tricolor de Aço em Girona, na Espanha, Rogério Ceni disse, em entrevista à TNT Sports, que o jogador possuía qualidades "mais interessantes" do que ele esperava, e destacou que o atleta seria muito útil durante todo o ano, mesmo ainda tendo status de “aposta” naquele momento da temporada.

Tem uma boa finalização, um jogo combinado muito melhor do que eu esperava. Até vendo no campo, os passes… É mais interessante do que eu achava. É um jogador que vai ser útil pra isso Rogério Ceni - comandante tricolor

Revelado pelo Ferroviário-CE e com passagem de destaque pelo Ceará, onde foi artilheiro da Série B, Pulga desembarcou como uma aposta e enfrentou certa desconfiança de parte da torcida. Mesmo assim, encontrou respaldo imediato dentro do elenco azul, vermelho e branco, onde hoje é um dos mais queridos do grupo.

“Nunca imaginei que seria tão bem acolhido assim. Esses caras me motivam todos os dias”, revelou o jogador após triunfo histórico sobre o Nacional, pela Libertadores.