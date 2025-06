Desfalcado, Internacional deve ter reforço importante contra o Bahia

Roger Machado, técnico do Internacional - Foto: Ricardo Duarte | Internacional

O Internacional terá alguns desfalques importantes no jogo contra o Bahia, que vale a classificação na próxima fase da Conmebol Libertadores. Autor do gol de empate no primeiro encontro entre as equipes, o experiente Enner Valência e o jovem Ricardo Mathias, que vinha como titular por causa de lesões no elenco.

Além das baixas confirmadas, o técnico Roger Machado deve contar com o retorno do colombiano Borré, que treinou normalmente no treino do Colorado na tarde desta segunda-feira, 26, e deve ficar à disposição na partida diante do Tricolor. O centroavante atuou pela última vez no dia 26 de abril, há um mês, na vitória do clube gaúcho sobre o Juventude, pela 6ª rodada do Brasileirão.

"Otimista. Ele (Borré) já estava no retreinamento. Deve estar vindo com bola e penso que poderemos utilizá-lo na quarta. Não sei desde o início ou no decorrer", disse Roger Machado em entrevista coletiva após o empate em 1 a 1 contra o Sport, na Ilha do Retiro.

O confronto em Recife também foi marcado pela contusão do jovem Ricardo Mathias, atacante que vinha recebendo chances como titular em meio aos desfalques no ataque do Internacional. O jogador de 18 anos teve uma lesão muscular na coxa esquerda e teve que ser substituído ainda no primeiro tempo.

O Internacional é o segundo time da Série A do Campeonato Brasileiro que mais foi afetado por contusões na temporada. Além de Enner Valência, que teve uma lesão muscular na coxa esquerda, o Colorado teve que lidar com as ausências de Rochet, Gabriel Mercado, Victor Gabriel, Carbonero e Bruno Gomes, que também estão estão afastados dos gramados há algum tempo.

O clube gaúcho não é o único que sofre com contusões em 2025. O técnico Rogério Ceni também teve que lidar com baixas durante o ano, como os desfalques do zagueiro Kanu, que machucou três músculos da panturrilha e o tendão de Aquiles, e do volante Erick, que teve lesão na coxa constatada e precisará passar por cirurgia.

Para o duelo contra o Colorado, na próxima quarta-feira, 28, às 19h, no Beira-Rio, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, o Tricolor deve contar com o retorno do atacante Ademir, que treinou com o grupo nas atividades desta segunda-feira, 26.