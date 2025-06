Após polêmica de arbitragem, Bahia deve se reunir com presidente da CBF

Bruno Arleu de Araújo, árbitro de futebol, e Michel Araújo - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A paciência do Bahia com os erros de árbitros chegou ao limite. Após enviar representação à Comissão de Arbitragem devido ao pênalti marcado para o Grêmio na derrota por 1 a 0, neste domingo, 25, o clube deve marcar uma reunião com Samir Xaud, o novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para discutir assuntos relacionados à arbitragem do futebol nacional.

O encontro deve acontecer em meio ao período de várias polêmicas protagonizadas por árbitros no Campeonato Brasileiro. Na última delas, o Tricolor se pronunciou no último domingo, 25, lamentando a atuação de Bruno Arleu de Araújo, juiz que assinalou pênalti para o Grêmio, após o goleiro Marcos Felipe supostamente derrubar o atacante Braithwaite dentro na área.

Samir Xaud, novo presidente da CBF | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O episódio foi motivo de revolta para o clube, que chegou a enviar um ofício à CBF antes do duelo diante do clube gaúcho, em tom de preocupação com o "clima criado durante a semana". Na ocasião, o time azul, preto e branco se envolveu em outra polêmica de arbitragem, dessa vez com um gol anulado diante do CSA, em jogo que eliminou a equipe sulista na 3ª fase da Copa do Brasil.

Foto do braço de Marcos Felipe, publicada pelo Bahia | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Relembre a nota oficial publicada pelo Bahia nas redes sociais:

"O Esporte Clube Bahia SAF vem a público lamentar a arbitragem da partida deste domingo, contra o Grêmio, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro.

A atuação do senhor Bruno Arleu de Araújo foi marcada por falhas graves, em especial no lance de um pênalti inexistente, que comprometeu diretamente o andamento e o resultado do jogo.

Os erros surgem imediatamente após reclamação formal da equipe adversária junto à CBF também sobre a arbitragem nacional.

O Bahia chegou a enviar ofício prévio à confederação, preocupado com o clima criado durante a semana. Em vão.

O respeito às regras do jogo e a lisura nas decisões dos árbitros são fundamentais para a integridade do esporte.

Embora nada do que seja feito possa restituir os pontos perdidos indevidamente hoje, o Clube enviará representação à Comissão de Arbitragem para que sejam adotadas providências imediatas, com apuração rigorosa dos fatos e a devida punição dos envolvidos".