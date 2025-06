Inter x Bahia: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Bahia - Foto: Letícia Matins / EC Bahia

A grande chance de classificação do Bahia para as oitavas de final da Libertadores chega nesta quarta-feira, 28, às 19h. No Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, o Tricolor enfrenta o Internacional pela última rodada do Grupo F, tentando evitar mais uma eliminação para o clube que foi o algoz do Esquadrão na última Libertadores do clube, há 35 anos atrás.

Atualmente, o Bahia ocupa a terceira posição na tabela, com sete pontos e sem zona de classificação direta. Já o Inter aparece em segundo, classificado até então por apenas um ponto a mais e deixando tudo para ser definido na última rodada do torneio.

Para seguir em frente, o Bahia precisa vencer o Inter, não mais se satisfazendo com um empate como na rodada anterior. Vindo de uma derrota para o Grêmio pelo Brasileirão, o clube baiano precisa se reerguer para seguir vivo na Libertadores e voltar a vencer após dois jogos de placar negativo para o Tricolor.

Transmissão

A partida será transmitida exclusivamente pelo streaming Paramount+.

Prováveis escalações:

Inter: Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabéi; Fernando, Bruno Henrique, Thiago Maia e Alan Patrick; Wesley e Borré. Técnico: Roger Machado.

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Cauly; Lucho Rodríguez e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

Arbitragem