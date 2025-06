Esposas de jogadores do Bahia detonam árbitro após pênalti

Árbitro vira alvo de esposas de jogadores do Bahia - Foto: Reprodução / EC Bahia

A arbitragem da partida entre Grêmio e Bahia neste domingo, 25, não foi questionada apenas por comissão técnica e elenco tricolor, mas também pelas esposas dos jogadores. Nas redes sociais, as companheiras de Marcos Felipe, Ramos Mingo e Éverton Ribeiro se pronunciaram.

Roberta Monteiro, esposa de Marcos Felipe, que foi quem ‘cometeu o pênalti’ em Braithwaite, fez uma série de postagens no seu perfil do instagram, utilizando inclusive uma foto de como ficou o braço do goleiro do Esquadrão após a dividida.

Roberta não poupou palavras, chamando o árbitro Bruno Arleu de mau caráter, e alegando que o juiz é a ‘vergonha do futebol brasileiro’. “Um juiz mau caráter desse tinha que ser banido do futebol”, bradou o cônjuge de Marcos Felipe.

Bruno Arleu de Araujo, você é uma vergonha [...] o craque da partida hoje é você Roberta Monteiro - esposa de Marcos Felipe

Quem também não deixou de expressar sua indignação foi Marília Nery, esposa de Éverton Ribeiro. Figura já conhecida pela torcida tricolor, Marília questionou até quando a arbitragem brasileira vai continuar afetando no resultado dos jogos: “Roleta russa da arbitragem brasileira. Hoje é o meu, amanhã o seu”.

Nicole Latapie, mulher de Ramos Mingo, também não deixou barato. Segundo ela, a atuação de Bruno Arleu foi revoltante. “Esse juiz é uma piada! Difícil jogar assim, sendo roubado na cara dura”, publicou Nicole em seu instagram.

Veja