Em meio a polêmicas, CBF elege Samir Xaud como novo presidente

Samir Xaud foi eleito presidente da CBF neste domingo - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) elegeu na manhã deste domingo, 25, o novo presidente da entidade. Com chapa única inscrita, Samir Xaud foi eleito o próximo mandatário da confederação, para o quadriênio de 2025 a 2029, substituindo o baiano Ednaldo Rodrigues, que foi destituído do cargo em decisão da Justiça.

A eleição aconteceu a partir das 10h30, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Samir Xaud recebeu 103 dos 108 votos possíveis dos presentes, já que 5 votos não foram dados. O voto é secreto.

Ao todo, o colégio eleitoral é composto pelas 27 federações de futebol nacionais, além das 40 equipes da primeira e segunda divisões do Brasileirão. Pela primeira vez na história, o pleito deste domingo contará com urna eletrônica na sede da entidade.

Além de Xaud, oito vice-presidentes também foram eleitos: Ednailson Leite Rozenha, Fernando José Macieira Sarney, Flávio Diz Zveiter, Gustavo Dias Henrique, José Vanildo da Silva, Michelle Ramalho Cardoso, Ricardo Augusto Lobo Gluck Paul e Rubens Renato Angelotti.

“Hoje iniciamos uma nova fase na Confederação Brasileira de Futebol. Nossa gestão, e faço questão de usar o plural, será marcada pela renovação das ideias e pela agregação de todos aqueles dispostos a contribuir efetivamente para o desenvolvimento pleno do nosso esporte”, disse Xaud, em seu primeiro discurso como mandatário.

Além do voto presencial, as eleições também possuíam a opção de voto à distância. Desta forma, os clubes que estivessem impossibilitados de comparecer à sede da CBF para a votação, devido à rodada de domingo do Brasileirão, poderiam votar on-line.

Candidato único e críticas

O roraimense de 41 anos é o único candidato ao cargo de presidente da CBF. O lema da chapa de Xaud é “Futebol para Todos: Transparência, Inclusão e Modernização” e a sua chapa contou com o apoio de 25 federações, além de 10 clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro.

Entre as federações nacionais, apenas São Paulo e Mato Grosso não apoiaram a chapa de Samir Xaud. Já entre os clubes, Amazonas, Botafogo, CRB, Criciúma, Grêmio, Palmeiras, Paysandu, Remo, Vasco e Volta Redonda declararam apoio ao médico infectologista.

Um bloco de 30 clubes anunciou apoio a eleição de Reinaldo Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol. No entanto, a chapa sequer foi inscrita por não contar com apoio de pelo menos oito federações, conforme prevê o regulamento da CBF.

Por causa disso, 20 clubes assinaram uma nota em conjunto informando sua ausência na votação deste domingo. Os seguintes clubes assinaram a nota: América-MG, Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo-SP, Chapecoense, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Mirassol, Novorizontino, Santos, São Paulo e Sport.

Além da escolha do novo presidente, também serão eleitos oito vice-presidentes, três membros efetivos e três membros suplentes do Conselho Fiscal.

Polêmicas de Xaud

Samir Xaud entra na presidência da CBF com um histórico de polêmicas envolvendo suspeitas de corrupção, processos judiciais e relações controversas no setor público e privado suas e de seus familiares.

O médico especialista em infectologia e medicina esportiva é filho de Zeca Xaud, que comanda há quatro décadas a Federação Roraimense de Futebol e irmão de Samara e Sandrea, que têm ligações com escândalos políticos.

Samara é casada com Jean Frank Lobato, ex-deputado estadual acusado pela Polícia Federal de ser operador do esquema do senador, atualmente no PSB. Sandrea é casada com Roger Pimentel, empresário acusado de superfaturar a venda de testes rápidos de Covid-19 para a Secretaria de Saúde de Roraima durante a pandemia, em prejuízo estimado de R$ 1 milhão.

Xaud também é sócio da Life Fitness com Simone Bekel, que foi presa em 2018 durante a Operação Escuridão, da PF, que apurava fraudes em contratos de alimentação em presídios e hospitais de Roraima. A empresa consta como "inapta" na Receita Federal por omissão de declarações fiscais.

Veja nota de repúdio dos clubes

"SEM CLUBE NÃO TEM FUTEBOL

O futuro do futebol brasileiro precisa ser pautado pela democracia, transparência e representatividade.

Neste domingo, haverá eleição para o próximo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas não compareceremos à votação por discordarmos do processo vigente.

Estaremos prontos para conversar com a nova gestão, a partir da próxima semana, para que juntos possamos debater como mudar o processo eleitoral e outras demandas dos clubes em prol de um futebol cada vez melhor."