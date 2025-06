Casemiro, Rodri e Modric: o meio-campo que o Brasil não tem

Casemiro, meia do Manchester United - Foto: Oli Sacarff / AFP

Na final da Liga da Europa, o volante Casemiro, pelo Manchester United, e o centroavante Richarlison, pelo Tottenham, tiveram atuações discretas. Os dois ficaram um longo tempo na reserva. Richarlison atuou pela esquerda, e não de centroavante. Os dois poderão ser convocados amanhã por Ancelotti para a seleção, pois nos melhores momentos de suas carreiras, Casemiro pelo Real Madrid e Richarlison pelo Everthon, foram comandados por Ancelotti. Além disso, há uma carência nestas posições na seleção.

Casemiro poderá ser bastante útil à seleção.

Casemiro poderá ser bastante útil à seleção se atuar centralizado na proteção dos defensores, dando mais condições para os laterais avançarem, em um esquema tático com um trio no meio campo (um volante e um meio-campista de cada lado). Não dá mais para Casemiro, um volante de pouca mobilidade, jogar no esquema com dois no meio campo e quatro na frente, como fez a seleção com Dorival Junior.

Nesta semana, o craque Rodri voltou a jogar por 15 minutos pelo Manchester City após ficar 8 meses parado por causa de um grave contusão. Ele voltou e no mesmo jogo De Bruyne se despediu da torcida do City após tantos títulos e glórias. Os dois se completavam. O volante Rodri, centralizado, é o pensador, articulador, o elo, a ponte entre todos os jogadores do meio para frente. Fez muita falta. De Bruyne se movimenta por todos os lados do meio para frente, passa, cruza e finaliza com enorme eficiência.

Nesta semana, Modric, 39 anos, se despediu da torcida do Real Madrid. Espero vê-lo jogar na Copa do Mundo do próximo ano pela Croácia. Modric desliza por todas as partes do campo com passes precisos, belíssimos e eficientes. A bola, agradecida, beija seus pés.

Repito, há mais de 20 anos, que falta a seleção brasileira um craque no meio campo, como Modric, Rodri, Pedri e outros europeus. Rodri e Pedri formam a dupla de meio campo da seleção da Espanha. O Brasil não tem mais este craque meio-campista porque não produz, já que os garotos bons de bola são deslocados para atuarem mais a frente, como se o meio campo não fosse essencial na formação de um grande time.

Se Oscar, do São Paulo, tivesse ido para a Europa no inicio de sua carreia, certamente teria sido um craque meio-campista de prestígio mundial, por causa de seus belos passes e ampla visão do conjunto. Assim ele jogou nesta semana pelo São Paulo, vindo mais de trás.

Cruzeiro embala na temporada

Em mais uma boa atuação do Cruzeiro, na vitória por 3x0 contra o Vila Nova de Goiás pela Copa do Brasil, Leonardo Jardim mudou a formação tática. O time jogou com uma dupla de atacantes (Kaio Jorge e Gabigol) e com Matheus Pereira como um armador da direita para o centro, além de voltar para marcar pelo lado. Além dos três, a equipe tinha um trio no meio campo formado por Cristian, Eduardo e Romero. O técnico passou a ter duas ótimas opções táticas.

Eu não gosto do esquema tático tradicional usado pela maioria dos times brasileiros com dois volantes em linha, um meia de ligação centralizado, dois pontas e o centroavante, todos com posições fixas. Os treinadores, sem perder a razão e a organização tática, precisam criar, ousar e sonhar. A vida é sonho.

*Tostão é cronista esportivo, participou como jogador das Copas de 1966 e 1970.