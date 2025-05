Tottenham vence United e conquista título histórico da Europa League

Maguire e Johnson durante jogo no estádio San Mamés - Foto: Divulgação | Tottenham

O Tottenham escreveu um novo capítulo na sua história, nesta quarta-feira, 21. No estádio San Mamés, em Bilbao, na Espanha, os Spurs conquistaram a Europa League 2024/25, encerrando um jejum de 17 anos sem títulos de grande expressão. A conquista foi ainda mais especial, já que o clube bateu o Manchester United, outro clube inglês, por 1 a 0.

O gol decisivo veio de uma jogada confusa, em que a bola foi empurrada para a rede com participação do atacante Brennan Johnson, embora o último toque pareça ter sido contra, de Luke Shaw. A UEFA, no entanto, oficializou o gol para o jovem atacante inglês do Tottenham.

Essa conquista marca o terceiro título continental da história do clube londrino, e o primeiro sob o novo formato da competição. Antes disso, a equipe havia vencido a antiga Taça da Uefa em 1972 e 1984. O último título de expressão um havia sido uma Copa da Liga Inglesa, há 17 anos, em 2008.

A conquista foi ainda mais especial para o sul-coreano Hueng-min Son, que conquistou, aos 32 anos, o primeiro título da sua carreira. Há 10 anos defendendo o Tottenham, o atacante bateu na trave na temporada 2018/19, quando o clube londrino foi vice-campeão da Champions League, amargando uma derrota para o Liverpool na grande final.