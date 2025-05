Concessão de estádios pode trazer modelo do City para o Bahia

Concessão da Fonte Nova e Pituaçu abriria caminho para gestão inovadora no Bahia - Foto: Montagem / San Junior / Divulgação

O Bahia manda seus jogos na Fonte Nova desde sua inauguração oficial, em 1951, até os dias atuais, na Arena Fonte Nova — estádio construído sobre as ruínas do antigo palco. Apesar de no papel o equipamento não pertencer ao Esquadrão, foi no icônico estádio que o Tricolor de Aço celebrou as maiores conquistas de sua história e é onde a torcida azul, vermelha e branca se sente “em casa”.

Pertencente ao Governo do Estado, o equipamento sempre foi alvo de desejo da torcida tricolor — mesmo com algumas rusgas desde a inauguração do novo estádio em abril de 2013 —, mas como um sonho distante, quase intangível. No entanto, com a chegada do Grupo City ao Bahia, o panorama, que antes parecia inalcançável, passou a entrar no âmbito do possível, mas esbarrou em entraves contratuais.

Grupo City quer gerir a Fonte Nova, mas descarta Pituaçu

Desde que assumiu o futebol do Esquadrão em 2023, o maior conglomerado de clubes do mundo tem mantido relações estreitas com o Governo do Estado, visando a identificação de terrenos para o novo CT do Bahia. Entretanto, segundo informações exclusivas do Portal A TARDE, em uma dessas conversas, os dirigentes tricolores também demonstraram interesse em concorrer no processo licitatório para gerir a Fonte Nova, o que foi visto com bons olhos pelo governo de Jerônimo Rodrigues.

Conforme noticiado pelo Portal A TARDE nesta terça-feira, 20, a ideia do governo do Estado era conceder Pituaçu em um pacote junto à Arena Fonte Nova, para que o Bahia administrasse os dois estádios a serem utilizados pelas equipes principais masculina e feminina, além das divisões de base. Todavia, a ideia ruiu devido ao interesse do Grupo City na administração apenas da Arena Fonte Nova.

Bahia poderia seguir modelo do City com uso dividido de estádios

Mesmo com o plano não indo para frente, a ideia, que pode parecer desconexa da realidade do futebol brasileiro, é mais do que comum na elite do principal esporte do mundo. Um grande exemplo disso está no próprio ecossistema do Grupo City, já que o Manchester City — principal time da rede multiclubes — adota um modelo similar, separando os mandos da equipe principal masculina, da feminina, e divisões de base.

Desde 2003, o clube inglês manda seus jogos no Etihad Stadium, que na época chamava-se City of Manchester Stadium. O estádio tornou-se a casa do Manchester City, mas anos depois, passou a servir somente a equipe masculina. Tanto o time feminino, quanto às divisões de base, foram realocados para o Joie Stadium, equipamento localizado no City Football Academy, com capacidade para 7 mil pessoas, inaugurado em 2014.

Portanto, caso a negociação conjunta do Estádio de Pituaçu com a Arena Fonte Nova junto ao City Football Group fosse concluída, o Bahia poderia adotar o mesmo modelo utilizado na matriz do conglomerado, mas com proporções ainda maiores, uma vez que o equipamento que seria destinado às Mulheres e Pivetes de Aço tem capacidade para 32.157 torcedores.

Pituaçu está sem alvará e só recebe eventos menores

Atualmente, o Estádio Metropolitano de Pituaçu não recebe jogos oficiais devido à ausência de alvará de liberação por parte da Prefeitura de Salvador. O equipamento tem sido utilizado apenas para eventos de menor porte, ações beneficentes e competições amadoras.