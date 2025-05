Barbosa vê duelo com o Sport como "cenário ideal" do Bahia na Série A1

Camila Barbosa, zagueira do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Fazendo a melhor campanha da história do Bahia na Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino, as Mulheres de Aço querem voltar a vencer após três derrotas consecutivas na competição. Questionada sobre o duelo decisivo contra o lanterna Sport, a zagueira Camila Barbosa afirmou que a partida representa "o cenário ideal" para o Tricolor voltar a subir na tabela.

Na 9ª colocação com 14 pontos em 11 jogos, o Bahia está fora da zona de classificação e vem de três resultados adversos no torneio, mas enfrenta o Leão da Ilha, que amarga a última colocação e ainda não venceu na competição.

"Sabemos que elas estão lá embaixo, na última colocação e tudo isso está contra, mas jogando em casa a gente joga muito melhor e estávamos invictas até esse jogo do São Paulo, que foi um pequeno deslize nosso, mas em casa elas são mais fortes e querem sair dessa situação, vão para cima da gente também. Mas, representando o Bahia. não vamos abaixar a cabeça", afirmou Barbosa.

Na última rodada, a equipe comandada pelo técnico Felipe Freitas perdeu por 2 a 1 para o São Paulo em casa e amargou o primeiro revés como mandante no torneio. Para Camila, no entanto, o Bahia está diante do "cenário ideal" para conquistar os três pontos.

"É o cenário ideal, a gente também tem treinado e melhorado aquilo que faltou contra o São Paulo e acho que vamos lá para ganhar. Vamos lá para trazer os três pontos para casa", concluiu.

As Mulheres de Aço visitam o Sport na próxima quinta-feira, 22, às 17h, na Ilha do Retiro, em Refice, pela 12ª rodada da Série A1.