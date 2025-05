Bahia alcança melhor campanha da sua história no Brasileirão Feminino

Mulheres de Aço durante a partida contra o Fluminense - Foto: Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A equipe feminina do Bahia vive a melhor fase de sua história. Na última quinta-feira, 1º, o Tricolor venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0, em partida válida pela oitava rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro, e alcançou os 14 pontos, que representa sua maior pontuação na história da elite do futebol feminino nacional.

O único gol da partida foi marcado pela lateral Mila Santos, em bela cobrança de falta, no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. O resultado não apenas garantiu os três pontos, mas consolidou uma campanha superior às edições anteriores.

“Era muito importante vencer dentro de casa, né? O apoio da torcida é fundamental. A energia de estar aqui na Bahia, de jogar na Bahia é muito bom. Então, a gente vem mantendo bons resultados dentro de casa, isso é muito importante. E agora é trabalhar para ter bons resultados também fora de casa”, comentou a auxiliar técnica Talita Oliveira, que comandou a equipe no jogo.

Tricolor venceu o RB Bragantino por 1 a 0 | Foto: Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Em 2023, por exemplo, o Bahia terminou a primeira fase com 13 pontos e acabou rebaixado. Desta vez, com sete rodadas ainda pela frente, o clube já superou esse número e igualou o total de vitórias daquela temporada.

Com participações na elite em 2021, 2023 e agora em 2025, o Bahia vai construindo uma campanha sólida na competição. No momento, a equipe ocupa a sexta colocação na tabela.

O próximo desafio será neste domingo, 4, às 18h30, contra o Corinthians, fora de casa, no Parque São Jorge. O adversário ocupa atualmente a quarta posição na classificação.