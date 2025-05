Já vai? Ex-Bahia, Biel vai deixar o Sporting por empréstimo

Biel, ex-atacante do Bahia - Foto: Reprodução | Redes Sociais (@gabriel_teixeira01)

Maior venda da história do Bahia, o atacante Biel, que foi para o Sporting, de Portugal, por cerca de oito milhões de euros (R$ 51 milhões na cotação atual), não se adaptou no futebol português. O atacante de 24 anos fez apenas seis partidas pelo clube europeu desde que chegou e deve ser emprestado no final da temporada. As informações são do jornal português A Bola.

Alvo de elogios do técnico Rui Borges, do Sporting, o brasileiro chegou para ocupar a vaga deixada por Pedro Gonçalves, que esteve afastado por cinco meses devido a uma lesão, mas não agradou os torcedores portugueses. Com contrato até 2029 e multa rescisória de 80 milhões de euros, Biel esteve em campo apenas por 104 minutos com a camisa do Leão.

"Não há desaparecimento nenhum do Biel. Ele está com a equipa todos os dias, felizmente. Há opções, só e apenas, do treinador e ele respeita-as. Tem trabalhado imenso para melhorar naquilo que tem de melhorar. Para se integrar cada vez mais naquilo que são as dinâmicas da equipa, dos colegas. Nesta fase, estão outros jogadores à frente", explicou o treinador Rui Borges sobre o ex-atacante do Bahia.

Com recuperações dos pontas Pedro Gonçalves e Geny Catamo, o Sporting vai analisar, após o término na temporada, alternativas para empréstimo de Biel, de preferência para a Europa, com o objetivo de retornar para o ano seguinte.

Com a provável saída do jogador do elenco do Sporting na próxima temporada, abre-se uma vaga na equipe portuguesa, que pode ser aproveitada por Alisson Santos, jogador revelado nas categorias de base do Vitória, também contratado pelo clube portugues na última janela de transferências.

Contratado pelo Bahia em 2023, o atacante brasileiro fez 97 partidas pelo Tricolor, marcou 17 gols e distribuiu 17 assistências.