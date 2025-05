Tudo igual: Bahia empata com o Atlético-GO pelo Brasileirão Sub-17

Bahia conseguiu um ponto em visita ao Atlético-GO nesta terça, 20 - Foto: Bruno Corsino/ACG

O Bahia foi a campo nesta terça-feira, 20, em jogo válido da 2ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17, no Estádio Olímpico, em Goiânia. O adversário no confronto foi o Atlético-GO e as equipes ficaram no empate em 1 a 1.

Após um primeiro tempo sem gols, o Dragão saiu na frente aos 8 minutos da segunda etapa. Após falha cometida ao sair do gol, o goleiro Jampa cometeu pênalti que foi convertido por Nathan. 1 a 0 pro Atlético.

O Bahia partiu para cima e logo conseguiu empatar em uma cobrança de escanteio. Aos 14 minutos, o volante Diego Silva aproveitou confusão na área e tocou pro gol. 1 a 1 e placar final.

Sob comando do técnico Léo Mendes, o Esquadrãozinho jogou com a seguinte formação: Jampa; Bruno Ricardo, Alessandro, Ruan Victor e Victor Guilherme (Santana); Diego Silva, Anthony (Pedro Paulo) e Emmanuel; Lyan, Richarllyson (João Farias) e Ryan Nascimento (Fábio Ryan).

O resultado deixa o Bahia com quatro pontos em dois jogos na competição, na quarta colocação. O próximo compromisso da equipe será contra o Fluminense, na próxima terça, 27, no CT Evaristo de Macedo.