Bahia visita o Atlético-GO pela 2ª rodada do Brasileirão Sub-17

Pivetes de Aço encararam o Atlético-GO pelo Brasileirão Sub-17 fora de casa - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Vice-campeões da Copa do Brasil Sub-17, o Bahia volta a campo nesta terça-feira, 20, às 15h, contra o Atlético-GO, fora de casa, no Estádio Olímpico, em Goiânia, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da categoria.

A equipe azul, vermelha e branca busca o segundo triunfo seguido na competição para manter os 100% de aproveitamento e brigar por uma das vagas às quartas de final.

Na estreia, os Pivetes de Aço venceram o Corinthians por 2 a 1, no CT Evaristo de Macedo. Comandado por Léo Mendes, o time tricolor tenta seguir no topo da tabela e conquistar uma vaga inédita nas quartas de final.



"Jogo fora de casa, contra uma equipe complicada, que tem um bom trabalho de base. Mas estamos confiantes de que podemos conseguir um bom resultado e apresentar em campo um futebol bonito, com o nosso DNA, afirmou o treinador.

A edição 2024 do Brasileirão Sub-17 é disputada em turno único por 20 clubes. Os oito melhores times se classificam para a fase de mata-mata.