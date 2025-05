Bahia x Paysandu: onde assistir, prováveis escalações e mais

Bahia recebe o Paysandu nesta quarta-feira, 21, às 19h30 - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Vale vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil 2025! Após superar o rival Vitória na raça, o Bahia agora volta suas atenções para o principal torneio mata-mata do futebol brasileiro. Nesta quarta-feira, 21, às 19h, a equipe comandada por Rogério Ceni recebe o Paysandu, na Arena Fonte Nova, em duelo decisivo válido pela 3ª fase da competição.

No jogo de ida, disputado no final de abril, o Bahia levou a melhor, mesmo com o time considerado reserva. Jogando no Mangueirão, em Belém, no Pará, Cauly marcou de pênalti e garantiu a vantagem no duelo.

Cauly marcou o gol do triunfo do Bahia contra Paysandu | Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O confronto vale não só a classificação, mas também uma quantia milionária aos cofres tricolores. Isso porque caso avance à próxima fase, o Esquadrão vai faturar cerca de R$ 3.638.250.

Fala, treinador!

Para a partida decisiva, o treinador Rogério Ceni não deu indicativos de que irá poupar o time principal, mas devido a sequência pesada de jogos, e o resultado favorável no jogo de ida, o comandante tricolor deve mandar à campo “aqueles que estão em melhores condições” — como costuma descrever o técnico durante suas coletivas.

No entanto, apesar da vantagem, Ceni prega cautela para o duelo contra o Paysandu: “Lá foi 1 a 0, mas o Paysandu foi bem, teve chances de marcar. Precisamos nos manter na competição. Vai ser mais um jogo duro”.

É preciso se entregar totalmente Rogério Ceni - treinador do Bahia

Prováveis escalações

Após sofrer com ausências devido a lesões durante um longo período, o técnico Rogério Ceni vai ganhando novas opções no elenco.

Nesta segunda-feira, 19, o Bahia se reapresentou no CT Evaristo de Macedo e contou com a presença de Santiago Arias, que estava no Departamento Médico. O colombiano iniciou a fase de transição física e deve ficar à disposição do treinador nas próximas semanas.

Entretanto, para o duelo de amanhã, o comandante deve contar com o goleiro Ronaldo, que voltou a ser relacionado na partida contra o Vitória, no domingo, 18, além do meio-campista Jean Lucas, expulso nos primeiros minutos do clássico.

Portanto, o Bahia deve ir à campo com: Ronaldo (Marcos Felipe); Gilberto, Gabriel Xavier, Rezende (Ramos Mingo) e Iago Borduchi (Luciano Juba); Acevedo, Erick, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Michel Araujo e Lucho Rodríguez (Willian José).

Já o Paysandu deve ir à campo com: Matheus; Edílson, Luan, Maurício, PK; Vilela, Vargas, Lima; Rossi, Nicolas e Benitez.

Transmissão

Onde assistir: Amazon Prime Video.

Ficha técnica

Data: 21/05/2025.

Horário: 19h30.

Local: Arena Fonte Nova.