Vai voltar? Cerro Porteño anuncia saída de Jean, ex-goleiro do Bahia

Jean, goleiro revelado nas categorias de base do Bahia - Foto: Instagram / goleirojean95

Revelado nas categorias de base do Bahia, o goleiro Jean Paulo Fernandes Filho está livre no mercado. Nó último sábado, 17, o Cerro Porteño anunciou a saída do jogador de 29 anos após cinco temporadas defendendo o clube paraguaio.

Desde 2021 no “El Ciclón”, Jean conquistou o carinho da torcida paraguaia e teve papel importante na conquista da segunda fase do Campeonato Nacional daquele ano. Com 163 partidas disputadas pelo Cerro Porteño, o clube se tornou aquele em que o goleiro mais atuou em toda sua carreira.

Agradecemos al arquero Jean Fernandes por vestir y defender el sagrado escudo del Ciclón, por aquellas atajadas que fueron pieza fundamental para la conquista del Clausura 2021 🏆🔵🔴



Te ganaste el cariño de nuestro Pueblo, éxitos en tus próximos desafíos, Pai🧤🇧🇷 pic.twitter.com/4X34m6Cocq — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) May 17, 2025

Antes de chegar ao Paraguai, Jean defendeu as cores de Bahia, São Paulo e Atlético Goianiense — onde, inclusive, marcou seis gols. No entanto, sua trajetória ficou marcada por uma polêmica ocorrida em 2019, durante sua passagem pelo São Paulo.

Durante período de férias nos Estados Unidos, Jean foi acusado de agredir sua então esposa, Milene Bemfica. Ela divulgou vídeos nas redes sociais, chorando e com o rosto machucado, denunciando o jogador pela agressão. O golerio chegou a ser preso, mas foi liberado no dia seguinte, sem necessidade de pagar fiança.

Mais tarde, antes da aquisição do Bahia pelo Grupo City, o clube chegou a considerar a contratação do goleiro. No entanto, a negociação foi vetada justamente em razão do episódio de violência doméstica.