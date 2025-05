Reforço? Bahia se reapresenta após clássico Ba-Vi com novidade no DM

Santiago Arias, lateral-direito do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Aos poucos a extensa lista de desfalques do Bahia vem sendo reduzida. Se recuperando de uma lesão muscular, o lateral-direito Santiago Arias iniciou a fase de transição física na reapresentação do Tricolor após o triunfo heroico no clássico Ba-Vi, e deve ficar à disposição do técnico Rogério Ceni nas próximas semanas.

De volta após vencer o maior rival e entrar no G-6 do Campeonato Brasileiro, o Tricolor voltou a treinar no CT Evaristo de Macedo, com os titulares do duelo deste domingo, 18, participando apenas de uma atividade de recuperação, entre fisioterapia e academia.

O restante do elenco tricolor, incluindo o Pivete de Aço Tiago e o uruguaio Michel Araújo, heróis improváveis do clássico Ba-Vi, com assistência e gol, respectivamente, fizeram um exercício com bola focado em movimentação técnica em espaço curto e um treinamento tático.

No departamento médico, o zagueiro Kanu e o volante Rezende fizeram trabalhos na fisioterapia, enquanto o atacante Ademir seguiu com atividades na academia. Vale mencionar que o lateral Gilberto e o goleiro Ronaldo foram relacionados para enfrentar o Vitória e ficam à disposição no próximo jogo do Tricolor.

Ronaldo pode voltar à meta tricolor contra o Paysandu | Foto: Divulgação | ECBahia

O Bahia volta a campo na próxima quarta-feira, 21, contra o Paysandu, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, na Arena Fonte Nova. No jogo de ida, o Esquadrão de Aço venceu por 1 a 0.