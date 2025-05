Bahia estreia com título no vôlei sub-16 e brilha nas areias de Aracaju

Bahia Associação conquistou a primeira etada do Campeonato Baiano de Vôlei sub-16 feminino - Foto: Divulgação | EC Bahia Associação

O fim de semana foi de conquistas e boas estreias para o Esporte clube Bahia Associação nas quadras e nas areias. O Tricolor levou o troféu da primeira etapa do Campeonato Baiano de Vôlei Sub-16 feminino, e também teve destaque no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, em Aracaju.

Título invicto na estreia do sub-16 feminino

Jogando no ginásio do Colégio Perfil, em Lauro de Freitas, a equipe feminina sub-16 do Bahia fez bonito e venceu todos os cinco jogos por 2 sets a 0, coroando uma estreia impecável. Na final, superou o Asbac Chastinet com parciais de 25-20 e 25-22, sagrando-se campeã da etapa de abertura do estadual.

Já a equipe masculina, também em sua estreia, ficou com o 3º lugar. Em um torneio disputado por pontos corridos, o time tricolor venceu dois dos quatro jogos, ficando atrás apenas do CMS e do Team Rocha.

Nas areias: Bahia vence campeão olímpico e chega às quartas em Aracaju

Na quarta etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, em Aracaju, o Bahia teve desempenho de destaque com a dupla Moisés/Matheuszinho, que chegou pela primeira vez ao Top 16 desde que passou a defender o clube.

A dupla venceu todos os jogos da fase de grupos, inclusive batendo o campeão olímpico Alison "Mamute", mas foi eliminada nas quartas de final pela forte parceria Jô/Denilson, com parciais apertadas: 22-20 e 23-21.

Entre as mulheres, Bulcão/Lívia passaram pelo qualifying, mas caíram na fase de grupos com duas derrotas. Já Yara Leal, em parceria com Sofia Santos, foi eliminada ainda na etapa classificatória.