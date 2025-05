Passe no Ba-Vi coloca Tiago entre destaques do Bahia no Brasileirão

Tiago, atacante do Bahia - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O triunfo heroico do Bahia sobre o Vitória, no último domingo, 18, contou com uma pitada de juventude que vem sendo cada vez mais frequente no Tricolor. Ao dar a assistência para o gol decisivo marcado por Michel Araújo, aos 21 minutos do 2° tempo, o jovem Tiago se tornou o segundo jogador sub-20 da 'Era City' a fazer participações diretas pela equipe profissional do Esquadrão de Aço em Campeonatos Brasileiros.

Com apenas 20 anos de idade, o atleta saiu do banco de reservas para substituir o uruguaio Luciano Rodríguez e, em um lance de inteligência, esperou sair da posição de impedimento para participar da jogada de ataque e dar assistência à Michel Araújo, que decidiu o clássico Ba-Vi na Arena Fonte Nova.

Com a participação decisiva, o Pivete de Aço se tornou apenas o quarto jogador sub-20 que marcou ou deu passe para gol pelo Bahia em Campeonato Brasileiro nos últimos oito anos. O último havia sido o atacante Kayky, que balançou as redes contra o Cruzeiro, durante sua primeira passagem pelo Tricolor, em 2023, quando o ponta tinha 19 anos. A reportagem contou com ajuda do perfil ECBahiaNúmeros.

Baiano e revelado nas categorias de base do Esquadrão de Aço, Tiago fez, contra o Vitória, sua 12ª partida na temporada, sendo dois gols e duas assistências. O técnico Rogério Ceni, inclusive, elogiou a atuação do atacante no triunfo por 2 a 1 neste domingo, afirmando que ele "ajudou bastante" e que a função realizada pelo atleta já havia sido trabalhada em treinamentos.

"Tiago faz essa função nos treinamentos. A gente chegaria muito pouco na área para ter o Willian José. A gente precisava de alguém para marcar, para ter mais energia em campo, e que também tentasse segurar um pouco mais a bola, que o Lucho não conseguiu fazer muito no primeiro tempo. No 11 contra 11 o Willian [José] teria ajudado mais, tem uma técnica brilhante. Mas com um a menos o Tiago nos ajudou bastante. No fina ele foi para o lado, e o Willian entrou para tentar segurar a bola", analisou Ceni.

Tiago possui a confiança do técnico Rogério Ceni | Foto: Leticia Martins / EC Bahia

Não é a primeira vez que Luciano Rodríguez e Tiago são comparados pelo comandante tricolor. Após a vitória por 2 a 0 sobre a Juazeirense, pelo Campeonato Baiano, Rogério chamou o Pivete de Aço de "Mini-Lucho" por causa da sua entrega dentro de campo.

"Vimos hoje o Tiago, que fez um baita jogo hoje e foi quase um 'Mini-Lucho', marcando, correndo de lá para cá, pressionando e conseguindo fazer seu gol. Com a saída do Everaldo, a gente só tem dois noves e sabemos como é importante ter um jogador para essa função, se ele continuar repetindo essas atuações, pode ter minutos, é jovem e o Grupo [City] gosta de atletas jovens, tem força também", disse na época.

Antes de Tiago e Kayky, o último atleta sub-20 que participou de gol na equipe profissional do Bahia pelo Campeonato Brasileiro havia sido o também Pivete de Aço Eric Ramires, que deu uma assistência contra o Corinthians, em 2019. Vale mencionar que o jovem, quando tinha apenas 18 anos, também somou gols e assistências no Brasileirão de 2018.

Eric Ramires, ex-meio-campista do Bahia, atualmente joga pelo RB Bragantino | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Neste mesmo ano, o atacante Junior Brumado marcou contra o Santos e, aos 18 anos, também entrou para o seleto grupo de jovens jogadores que contribuíram para o Bahia no torneio nacional.

Junior Brumado, ex-atacante do Bahia, atualmente joga pelo Coritiba | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um dos primeiro tópicos falados durante o processo de venda da SAF do Tricolor para o City Football Group foi a utilização mais frequente de jovens na equipe profissional. Durante o evento da Confut Nordeste, em 2023, o peruano Raul Aguirre, CEO do Esquadrão de Aço, revelou o objetivo de fazer o clube ter a melhor divisão de base do Brasil.

"Uma das nossas missões é fazer o Bahia ter a melhor academia (divisão de base) do Brasil. Não é a segunda, não é a terceira, não é uma das melhores, é a melhor", afirmou Raul Aguirre.

Apesar dos poucos anos de parceria, o projeto ambicioso já vem dando frutos ao Bahia. Além de jogadores com multas rescisórias milionárias, como os atacantes Dell e Ruan Pablo, de 100 milhões e 200 milhões de euros, respectivamente, os Pivetes de Aço foram finalistas da Copa do Brasil sub-17 desta temporada, amargando uma derrota para o Vasco nos pênaltis.