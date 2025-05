Decisivo após sair do banco, Michel Araújo sonha com a titularidade

Michel Araújo durante entrevista nesta terça, 20 - Foto: Rafael Rodrigues / E.C Bahia

Decisivo no clássico contra o Vitória neste último domingo, 18, Michel Araújo foi escolhido pelo Bahia para a entrevista antes da partida contra o Paysandu, próximo compromisso do Tricolor na temporada, desta vez pela Copa do Brasil.

O meio-campista uruguaio é um provável titular para o duelo diante do Papão, que acontece nesta quarta, 21, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. O atleta afirmou seu desejo de conquistar mais espaço no time, mas promete dar "o seu melhor" independente da minutagem que tiver.

“Sempre trabalhamos para tentar ser titular. Acredito que todo jogador quer esse lugar na equipe, no time. As escolhas do treinador são outras, a gente tem que respeitar. E dar seu máximo, por mais que esteja jogando 5, 10, 30 minutos, a gente tem que dar o nosso melhor. Mas sempre buscamos iniciar o jogo, que é o que o jogador profissional quer”, disse Michel Araújo.

Com a maratona de jogos na temporada 2025, o técnico Rogério Ceni tem optado por fazer um rodízio de atletas nos jogos. Para Michel, a rodagem no grupo é importante para que "o time se mantenha sempre fresco".

"Calendário muito apertado esse ano por causa do Mundial de Clubes. A gente está jogando competição internacional e acabou tendo mais jogos nesse curto tempo. O rodízio de jogadores é muito importante. Por mais que o professor tenha escolhido a maioria dos jogos começar praticamente com o mesmo time, a gente vem entrando em todos os jogos e ele já mexe com 10, 15 minutos no segundo tempo, começa a rodar o time. Isso é importante para todo mundo, que o time se mantenha sempre fresco, sempre com perna para poder sustentar essa sequência", pontuou.

Decisões a caminho

O meia também abordou sobre o momento decisivo que o Bahia vai viver nos próximos sete dias, quando enfrentará, além do Paysandu, Grêmio e Internacional.

“A gente se encontra uma semana decisiva. Semana decisiva na Copa do Brasil, semana decisiva na Libertadores. No Brasileirão a gente vai tentar manter também as nossas primeiras colocações no campeonato. A preparação quase sempre é a mesma. A gente tem pouco tempo de treino, poucos treinos para a gente se preparar. A gente vai mais na conversa, no que o professor fala, nos vídeos que ele mostra dos rivais”, finalizou.

Nos próximos sete dias, o Bahia terá pela frente o Paysandu na quarta, 21, pela Copa do Brasil, o Grêmio no domingo, 25, pelo Brasileirão, e ainda o Internacional no dia 28, em duelo decisivo por vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores.