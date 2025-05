Bahia apresenta nova equipe de futevôlei com estrelas baianas

Emerson Ferretti - Foto: Divulgação / EC Bahia (Associação)

Quarto colocado na Liga Nacional de Futevôlei (LNF) 2024, o EC Bahia (Associação) anunciou novidades para a modalidade nesta terça-feira, 20. Visando grandes conquistas na temporada 2025, o clube apresentou uma nova equipe de futevôlei em parceria com a Daten, empresa de tecnologia patrocinadora tricolor, formada 100% por atletas baianos: Felipe 'Iceman' e Felipe 'Índio', o ex-jogador de futebol Zé Luís e o treinador Ramon Pitta.

O vínculo entre as partes envolvidas terá duração até maio de 2026. Além da Liga Nacional 2025, disputada a partir de agosto, a dupla de Felipes inicialmente irá representar o Bahia/Daten no Campeonato Brasileiro de Futevôlei 4x4, com início em junho.

Destaques do futevôlei fortalecem projeto do Bahia

Juntos há cerca de três anos, Iceman e Índio ocupam o posto de segunda melhor dupla da modalidade no país, de acordo com a atualização mais recente da Liga Brasileira de Futevôlei (LBF), na última segunda-feira, 19. Jogando em trio pelo São Paulo, eles e Zé Luís foram vice-campeões da última LNF (Liga Nacional de Futevôlei).

Por todo o desempenho ao longo de 2024, Iceman e Índio foram eleitos a melhor dupla do ano; Iceman, o melhor atleta; e Ramon, o melhor técnico da categoria masculina. Zé ainda foi campeão em 2022, ao lado de Índio, e novamente segundo colocado em 2023, também pelo clube paulista.

O Bahia investe na modalidade ao trazer uma equipe de ponta, com um projeto que inclui formação de atletas e trabalho social Emerson Ferreti - presidente do EC Bahia (Associação)

"Tudo isso está sendo possível da maneira que idealizamos graças ao patrocínio da Daten, parceira fundamental para que o Bahia se torne uma referência no futevôlei nacional", destacou o presidente.

Segundo o Sócio-Diretor da Daten Christian Dunce, a companhia baiana "acredita no poder transformador do esporte e no fortalecimento de iniciativas que valorizam o ecossistema local".

"Patrocinar o futevôlei do Bahia é mais do que apoiar uma modalidade em crescimento; é incentivar o talento, a garra e o espírito coletivo que movem a nossa comunidade", concluiu Christian.

Em casa

Toda a nova equipe de futevôlei tricolor está, de alguma forma, ligada ao Bahia: Iceman e Índio são torcedores; Zé é formado nas divisões de base do Clube; e Ramon é ex-jogador de futsal, além de torcedor.

"Vai ser como juntar o útil ao agradável, porque a gente vai defender essa camisa com o coração e com toda a garra que a gente tem", disse Iceman.

"Estamos um pouco ansiosos para as competições, porque muita gente pediu que jogássemos pelo Bahia no ano passado", complementou o jovem atleta, confiante num projeto bem-sucedido e duradouro.

Capitão do time, Zé Luís celebrou a volta ao Tricolor de Aço quase três décadas depois: "Retornar quase 30 depois me deixa muito feliz, porque é um lugar que eu tenho um carinho muito grande e espero retribuir toda a expectativa criada".

O Bahia foi onde tudo começou, então, passa um filme na cabeça Zé Luís - líder da equipe de futevôlei

Conheça melhor a equipe

Felipe Iceman — Oriundo da praia de Guaibim, a 17 quilômetros de Valença, no baixo sul da Bahia, Felipe Alves, o Iceman, começou a jogar futevôlei por volta dos 16 anos e assim se profissionalizou. Aos 23, o atual 'Bola de Ouro' da modalidade, eleito pela LBF, já coleciona títulos.

1x Team Águia Footvolley Cup (TAFC)

1x Sul-Americano 3x3

4x Circuito Brasileiro de Futevôlei (CBFut)

1x Copa Paulista

12x Campeonato Baiano

1x Estação Open

1x Brasil Open

Felipe Índio — Nascido em Morro de São Paulo, distrito de Cairu, igualmente no baixo sul do estado, Felipe da Paixão, o Índio, pratica a modalidade há cinco anos. Hoje com 21, ele também acumula conquistas — parte delas, em dupla com seu xará.

1x LNF

4x CBFut

1x TAFC

12x Campeonato Baiano

1x Estação open

1x Brasil Open

Zé Luís — Soteropolitano, Zé Luís se destacou primeiro como jogador de futebol. Ao longo da carreira profissional, o ex-meio-campista vestiu as camisas de grandes clubes, como São Paulo e Atlético-MG. Anos após a aposentadoria, ocorrida em 2013, trocou os gramados pelas areias, mas segue com seu espírito vencedor.

1x LNF

2x Campeonato Brasileiro de Futebol

1x Campeonato Mineiro de Futebol

Ramon Pitta — Também de Salvador, Ramon é mais um torcedor do Bahia, além de ex-jogador de futsal do Clube. Formado em economia, ele se tornou treinador profissional de futevôlei há três anos e participou de todas as conquistas da dupla Índio e Iceman. Em 2024, foi eleito pela LBF o melhor técnico do Brasil.

A Daten

A Daten é uma das patrocinadoras do futevôlei do Bahia, reforçando seu compromisso com o fortalecimento do ecossistema local e o incentivo ao esporte como ferramenta de transformação social. A empresa já apoiou o time feminino do Bahia, além de iniciativas como a escolinha Daten Tênis e o patrocínio ao Cine Paseo, integrando também o circuito de arte da capital baiana.