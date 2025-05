Ferretti enaltece parceria com a Daten no futevôlei e detalha planos

Emerson Ferretti - Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

Durante a apresentação da equipe de futevôlei do Bahia para a temporada 2025, nesta terça-feira, 20, o presidente da associação tricolor, Emerson Ferretti, concedeu entrevista coletiva. Além das contratações de peso, foi fechado um patrocínio importante com a Daten, empresa de tecnologia.

Emerson enalteceu a nova parceria e pontuou que o futevôlei "necessita de patrocinadores que acreditem e busquem o esporte para também ter um retorno", assim como o futebol, carro-chefe do Bahia e do esporte brasileiro em geral. O presidente afirmou que a empresa viabilizou a montagem "da melhor equipe do Brasil".

"A Daten é uma empresa que investe no social, investe no esporte e abraçou o projeto do futevôlei do Bahia. É um patrocinador que viabiliza a contratação da melhor equipe de futevôlei que tem hoje no Brasil. São atletas baianos, são torcedores do Bahia, mas que jogavam por um outro clube, e essa participação da Daten possibilita que a gente traga eles para cá, cria a identidade deles com o nosso clube, com a nossa torcida, e fortalece o movimento para que o Bahia seja um protagonista na modalidade", iniciou Ferretti.

A chegada da Daten como patrocinadora é fundamental para que isso realmente ganhe a proporção que a gente deseja. Emerson Ferretti

Ainda de acordo com Ferretti, existe a possibilidade da Daten patrocinar outros esportes no Bahia. "A Daten já investe no social, já investe no esporte, já foi apoiadora do futebol feminino do Bahia. Existe sim a possibilidade de ampliação dessa parceria. Esse é só um primeiro momento, através do futevôlei, que a gente imagina que, daqui a um ano, quando a gente parar para fazer uma avaliação da parceria, estaremos todos satisfeitos com os resultados alcançados. A partir daí, como o mundo do esporte é muito grande, são 48 modalidades olímpicas, fora as não olímpicas, a gente tem um mundo a ser explorado. O Bahia hoje já tem oito modalidades sendo desenvolvidas e a Daten pode fazer parte de quantas elas quiserem. Serão sempre bem-vindos", garantiu.

Ferretti enalteceu a parceria entre Bahia e Daten | Foto: Matheus Andrade/EC Bahia

Bahia manda recado de força no mercado

Ferretti falou sobre o Esquadrão de Aço ter contratado atletas que defendiam outra equipe, neste caso o São Paulo, em meio ao crescimento do futevôlei como um esporte profissionalizado em todas as áreas. O presidente tratou isso como um movimento "pioneiro" e que tende a inspirar outros clubes da modalidade.

"Ainda é um esporte que não é olímpico, mas é de criação nacional, de identidade nacional, praticado no Brasil todo e que está se organizando. É um esporte que está se organizando em competições fortíssimas, com patrocínios, com cobertura da imprensa, e esse movimento de atletas, dos clubes abraçando os atletas, é um caminho sem volta. O Bahia mais uma vez pioneiro nesse processo, fazendo uma movimentação de contratação de atletas, tirando especificamente do São Paulo e trazendo para ser a nossa equipe. Isso vai fazer com que a modalidade toda, de certa forma, comece a se profissionalizar", indicou o presidente.

Os atletas já são profissionais porque eles vivem do futebol, então isso mostra a força da modalidade. Eles têm a sua subsistência provida pelo trabalho deles como atleta de futevôlei. O caminho, com a ação da liga nacional de futevôlei, é que cada vez mais se desenvolva a modalidade e se profissionalize. Emerson Ferretti

Já com oito modalidades esportivas presentes na associação do Bahia, o dirigente ainda comentou sobre a importância de fortalecer o cenário do esporte baiano, que, segundo ele, "tem um potencial gigantesco" e precisa deixar de ser "só um celeiro para os outros explorarem". Ele não descarta a possibilidade de serem lançadas mais modalidades diferentes.

"A gente já está estudando outras [modalidades], mas temos que ir com calma. Lançar requer um cuidado grande, precisa que a gente tenha realmente a certeza dos movimentos. Em breve, talvez a gente anuncie, mas, por enquanto, essas oito já estão dando bastante trabalho para desenvolver. Estamos bem felizes com o que a gente tem conseguido", finalizou.