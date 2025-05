Adversário do Bahia, Paysandu vive má fase e atravessa jejum de vitórias

Ex-Bahia, o atacante Rossi é um do destaques do Paysandu na temporada - Foto: Jorge Luís Totti / Paysandu

Após vencer o clássico Ba-Vi no último fim de semana, o Bahia voltou ao caminho dos triunfos e pensa agora na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, 21, o Tricolor de Aço decide vaga nas oitavas de final contra o Paysandu, às 19h30, na Arena Fonte Nova, pelo jogo de volta da 3ª fase do torneio nacional. O adversário vive momento delicado na temporada e está pressionado.

O time paraense venceu apenas um dos últimos 13 jogos e ocupa a vice-lanterna da Série B, com quatro pontos em oito rodadas. No jogo de ida, em Belém, o Esquadrão venceu por 1 a 0, com gol de Cauly, e agora joga por qualquer empate para avançar às oitavas de final.

Comandado por Luizinho Neto, o Paysandu ainda lida com sete desfalques por lesão. Borasi, Marlon e Quintana tiveram lesões na coxa; Delvalle e Dudu Vieira, sentiram o tornozelo; Kevyn e Edinho estão fora por problemas no joelho.

No último jogo antes da viagem a Salvador, o Lobo ficou no 0 a 0 com o Goiás, em Belém, e foi vaiado pela torcida. Com o empate do Amazonas contra o Volta Redonda, o time escapou de terminar a rodada na lanterna. Pra piorar, o Papão da Curuzu perdeu o título paraense para o arquirrival Remo no início do mês.

A partida na Fonte Nova é decisiva. Em caso de vitória do Paysandu por 1 a 0, a vaga será decidida nos pênaltis. O time Bicolor só avança diretamente se vencer por dois ou mais gols de diferença.