Arias treina em campo e Bahia finaliza preparação de olho no Paysandu

Santiago Arias, lateral do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

O Bahia está pronto para encarar o Paysandu. Na tarde desta terça-feira, 20, o Tricolor fez o último treino antes de receber o clube paraense, pelo jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil, já que a equipe venceu o duelo de volta por 1 a 0, no Mangueirão, em Belém-PA.

A comissão técnica tricolor iniciou as atividades do dia com a exibição de um vídeo no auditório, destacando erros e acertos do time no triunfo sobre o Vitória, na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. Logo após, os jogadores participaram de uma breve ativação com bola no campo 2.

Em seguida, Rogério Ceni comandou um treino tático no campo com parte do elenco e atletas da base, testando formações e orientando a equipe. Enquanto isso, os demais jogadores realizaram uma atividade técnica em espaço reduzido. Nos minutos finais, o auxiliar Nelson Simões conduziu um trabalho específico com zagueiros, enquanto outro grupo aprimorava finalizações da entrada da área.

No departamento médico, o zagueiro Kanu e o volante Rezende realizaram trabalhos na fisioterapia e seguem com o desfalques, assim como o atacante Ademir, que ficaram na sala de musculação.

O lateral-direito Santiago Arias, por outro lado, fez mais um treino de transição física e técnica em campo. A tendência é que o colombiano fique à disposição do técnico Rogério Ceni nas próximas semanas.

O Bahia enfrenta o Paysandu nesta quarta-feira, 21, às 19h30, na Arena Fonte Nova. Com dois dias de descanso após o clássico Ba-Vi, o Tricolor deve entrar em campo com um time alternativo.