Arrascaeta pede retorno de Everton Ribeiro no Flamengo: "Volta pra nós"

Everton Ribeiro e Arrascaeta viveram momentos de sucesso no Flamengo - Foto: Reprodução/UOL

Ídolo do Flamengo após passagem vencedora, o meia Everton Ribeiro, atualmente no Bahia, deixou saudades não somente na torcida rubro-negra carioca, como também em seus ex-companheiros de equipe. Em entrevista ao 'Desimpedidos', o meia-atacante De Arrascaeta pediu seu retorno ao Urubu.

Questionado pela apresentadora Marília Galvão sobre algum ex-Flamengo que traria de volta, o jogador uruguaio não pestanejou ao escolher o atual capitão do Esquadrão de Aço.

Everton Ribeiro. Saudades do baixinho, era muito inteligente e ainda tenho um carinho muito especial por ele fora de campo. Mandar um abraço para ele e volta pra nós. De Arrascaeta

🥹 Arrascaeta foi direto ao ser perguntado quem gostaria de ter de volta no Flamengo: Everton Ribeiro.



🗣️ "Saudades do baixinho... Ele é muito inteligente. Volta pra nós!"



📹 Desimpedidos pic.twitter.com/SogaTvt1cK — Coluna do Fla (@ColunadoFla) May 20, 2025

Everton Ribeiro, no entanto, não deve sair do Bahia. Segundo a ESPN, o camisa 10 tricolor tem interesse em seguir no clube na próxima temporada e deve renovar contrato de forma automática, já que possui cláusulas que garantem um novo acordo por metas.

Já Arrascaeta, por outro lado, vive situação diferente no Flamengo. Segundo o GE, o clube carioca não prioriza a renovação do craque uruguaio até o momento. O meia tem vínculo válido até o fim de 2026, mas as conversas para um novo acordo estão paralisadas.