Janela extra do Mundial de Clubes vai beneficiar todos os participantes

Troféu do Mundial de Clubes da Fifa - Foto: Reprodução / Instagram (@fifaclubworldcup)

A Fifa modificou a janela de transferências extra para as 32 equipes que disputam a Copa do Mundo de Clubes 2025. Agora, a janela vai durar entre os dias 1º e 10 de junho e as 20 federações que têm clubes representantes no torneio decidiram aderir. Com isso, todos os participantes serão beneficiados pelo ajuste.

O prazo final para a inscrição na Copa do Mundo de Clubes vai justamente até 10 junho, enquanto os participantes poderão substituir jogadores já inscritos no período restrito entre 27 de junho e 3 de julho. A competição acontece entre 14 de junho a 13 de julho.

A Copa do Mundo de Clubes da Fifa, competição que será realizada de quatro em quatro anos, terá o confronto entre Al Ahly, do Egito, e Inter Miami, dos Estados Unidos, como partida de abertura em sua edição de estreia. Os dois times estão no Grupo A, assim como Palmeiras e Porto.

O Botafogo está no Grupo B, com Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain e Seattle Sounders. O Flamengo faz parte do Grupo D, com Chelsea e Espérance.

O quarto integrante ainda será definido após o duelo entre Los Angeles FC e América do México. O Fluminense, por outro lado, está no Grupo F, junto de Borussia Dortmund, Mamelodi Sundowns e Ulsan.