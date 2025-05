Lúcio aparece em registro após sofrer queimaduras em acidente; veja

Lúcio foi capitão da Seleção Brasileira e campeão do mundo em 2022 - Foto: Reprodução/Instagram

O ex-zagueiro Lúcio, pentacampeão do mundo com a Seleção Brasileira, apareceu em um registro após sofrer queimaduras em um acidente doméstico. O ex-atleta de 47 anos teve 18% do corpo queimado e precisou ser internado na quinta-feira, 15.

Em postagem nas redes sociais, na noite de terça-feira, 20, Lúcio publicou uma foto ao lado da esposa Marília Forgiarini. Na imagem, ele está com os braços e pernas enfaixados e andando em um corredor do hospital. Na legenda, ele citou um salmo da Bíblia.

| Foto: João Grassi

O ex-zagueiro está internado no Hospital Brasília desde a última quinta. De acordo com a assessoria, o estado de saúde é estável e ele permanece sob cuidados intensivos.

O acidente envolveu uma lareira ecológica, que funciona a partir da queima de álcool e produz chamas reais, sem gerar fumaça ou resíduos. Ela não exige chaminé ou dutos, o que facilita a instalação em ambientes residenciais, mesmo sem grandes reformas.