É hoje! Tottenham e Man United disputam final inglesa na Liga Europa

Tottenham e Man United se enfrentam pela final da Liga Europa - Foto: GLYN KIRK / AFP

É hoje! Manchester United e Tottenham Hotspur disputam a final da Liga Europa. Nesta quarta-feira, 21, às 16h, as equipes inglesas se enfrentam no Estádio de San Mamés, em Bilbao, na Espanha, na busca por salvar suas temporadas. Apesar de serem finalistas, os Red Devils ocupam apenas a 16ª colocação na Premier League, com o time londrino logo abaixo, em 17º.

Embora não tenham flertado com o rebaixamento devido a baixa pontuação dos times do Z-3 inglês, United e Tottenham tiveram um ano extremamente conturbado. Os dois clubes, inclusive, buscam retomar o caminho do protagonismo no cenário local. O time londrino não vence um troféu desde 2008, enquanto os Red Devils passam por uma gigante crise institucional e administrativa.

Um possível título da Liga Europa, inclusive, pode ser a salvação de ambos os técnicos. Pelo lado do Tottenham, Ange Postecoglou parece ter uma saída inevitável em virtude de estar na sua segunda temporada e sem grandes feitos. Pelo olhar do United, o trabalho mais recente de Rúben Amorim pode ganhar um impulso com uma inesperada taça.

Ange Postecoglou, técnico do Tottenham | Foto: GLYN KIRK / AFP

"É difícil contextualizar os desafios dos últimos anos. Na minha perspectiva, eu vim para este clube com objetivos claros. Eu tentei ser fiel ao máximo ao processo de levar este clube à uma posição de brigar por títulos e, ao mesmo tempo, rejuvenescer o elenco e mudar o estilo de jogo. Agora é a oportunidade de ao menos atingir a tarefa de trazer troféus", afirmou Postecoglou em coletiva.

Essa temporada foi muito difícil para todos: os resultados, as mudanças no clube. Estamos lidando com isso, mudando a maneira como jogamos. Quando nos preparamos para um jogo da Liga Europa, o ambiente é um pouco diferente. Rúben Amorim, técnico do Manchester United

Rúben Amorim assumiu o United com a temporada em andamento | Foto: Michal Cizek / AFP

Ambas as equipes já conhecem a glória na segunda maior competição europeia. Campeão em 2016/17, o Man United voltou a decidir a competição em 2020/21. Bicampeão, o Tottenham levantou a taça em 1971–72 e 1983–84, ainda no modelo Copa Uefa.

FICHA TÉCNICA

Data: 21 de maio de 2025

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio San Mamés, em Bilbao (Espanha)

Arbitragem: Felix Zwayer (ALE)

Transmissão: Band e Cazé TV

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven e Udogie; Sarr, Bissouma e Bentancur; Johnson, Solanke e Richarlison. Técnico: Ange Postecoglou.

Manchester United: Onana; Yoro, De Ligt e Maguire; Mazraoui, Ugarte, Casemiro e Dorgu; Diallo, Bruno Fernandes e Højlund. Técnico: Rúben Amorim.