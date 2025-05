Saiba data, horário, local e transmissão da final da Champions League

A final da Champions acontecerá na Allianz Arena - Foto: Divulgação I UEFA

Final da temporada europeia chegando, e o evento mais aguardado do futebol europeu cada vez mais próximo. A grande decisão da Champions League de 2024/25 já tem data, hora, local e participantes marcados, e promete ser o mesmo espetáculo que é todos os anos no sábado, no dia 31 de maio, às 16 horas pelo horário de Brasília, na Alemanha.

A nova orelhuda será levantada por Inter de Milão ou Paris Saint-Germain, ambos na luta em um último jogo. Essa seria a primeira Champions da história do PSG, que alcançou a grande final eliminando o Arsenal, ou a quarta na conta da Inter, que deixou o Barcelona pelo caminho.

Do lado do Inter, é a sétima final vivida, tendo vencido as edições de 1963/64, 1964/65 e 2009/10. O PSG, por sua vez, vive sua segunda final, tendo perdido para o Bayern de Munique em 2019/20.

Os dois times se enfrentarão em Munique, na Alemanha, no estádio do Bayern de Munique, a Allianz Arena. Antes dessa final, a mesma arena já recebeu a decisão da Champions na temporada de 2011/12, vencida pelo Chelsea em cima do próprio Bayern de Munique.

Antes da bola rolar, o evento contará com um show da banda Linkin Park. A transmissão no Brasil ficará por conta da TNT na televisão fechada, do SBT na televisão aberta, e da Max no streaming. Além disso, os fãs de futebol poderão assistir à decisão em salas de cinema especiais que transmitirão a final em sessões já à venda, nos teatros das empresas Cinemark, Cinépolis, UCI, Kinoplex e Cinesystem.