Saiba data, horário e local da final da Conference League

Antony pelo Real Betis - Foto: Reprodução I Instagram

As finais das principais competições do futebol europeu já estão com data e local marcado, todas cada vez mais próximas. Uma delas é a Conference League, que será decidida entre Chelsea e Real Betis na temporada 2024/25. Os dois clubes se enfrentarão na Polônia em 28 de maio, quarta-feira, às 16 horas do horário de Brasília.

Após golear o Djugaarden, clube sueco, por 5 a 1, o Chelsea chegou com tranquilidade na grande decisão do campeonato, encontrando um Real Betis que sofreu um pouco mais. Na prorrogação, o espanhol eliminou a Fiorentina, se garantindo na final.

Pela primeira vez em sua história, o Betis disputará uma final europeia, sem nunca ter alcançado a final da Conference. O Chelsea, por sua vez, precisa apenas dessa taça para completar a tríade europeia, já que tem Champions e Europa League no currículo.

O grande confronto está marcado no Estádio Municipal de Breslávia, do clube polonês Śląsk Wrocław com capacidade para 45 mil espectadores, inaugurado em 2011.

Brasileiro em foco

A final da Conference League poderia ser muito diferente se não fosse um brasileiro. Antony, jogador do Real Betis, foi o grande nome da classificação histórica do clube espanhol, marcando um gol e dando uma assistência em cima do Fiorentina.

O jogo de volta da semifinal terminou com o choro de Antony, dono de uma temporada com oito gols e seis assistências que afirma ter se encontrado no Betis. “Chorei muito, com minha mãe, com minha mulher, com minha irmã e com meu irmão porque passamos momentos muito difíceis para estarmos aproveitando hoje esse momento”, desabafou ao canal Movistar Liga de Campeones.

Para ele, o segredo do Betis foi o que definiu a semifinal - a união do elenco. “Um jogo muito difícil, mas tínhamos que ter mais atenção à bola parada, isso não pode acontecer conosco de novo, mas numa semifinal acontece tudo. Marcamos um gol, nos fizeram dois, mas o importante era estarmos juntos. Esse grupo, os jogadores e o staff são incríveis. Assim é o nosso vestiário: todos unidos”, garantiu.