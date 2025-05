Antony chora após chegar à final da Conference: 'Vivendo um sonho"

Antony se emociona com vitória na semifinal da Conference League - Foto: Divulgação I Real Betis

A carreira de todo jogador de futebol é formada por altos e baixos, e por vezes conta com mais momentos de dificuldade do que de glória, muito sofridos e comemorados pelos atletas. Nesta temporada, um dos que mais tem vivido a alegria de realizar sonhos é o brasileiro Antony, que levou o Real Betis à final da Conference League com um gol de falta e uma assistência que garantiram a classificação.

Em cima da Fiorentina, o jogador que já se tornou um dos destaques do clube viu seu time ficar ainda mais perto de uma possível vaga na Champions League da temporada que vem, e não conseguiu conter a emoção. Vindo de uma temporada com oito gols e seis assistências, Antony afirma estar vivendo uma de suas melhores fases tanto na vida profissional quanto pessoal.

“Me sinto muito feliz, minha família e eu sabemos o que passamos três ou quatro meses atrás para estar vivendo esse momento. Estou vivendo um sonho porque passei por muitas coisas na minha vida pessoal, e isso mudou agora. Sou muito grato a Deus por tudo e por estar vivendo esse momento para mim e para minha família”, comentou.

Foi Antony quem abriu o placar na semifinal da Conference, dando o passe do gol de Ezzalzouli que classificou o Betis com 2 a 2 na prorrogação. Ao final do tempo adicional e da adrenalina do jogo, o brasileiro de 25 anos começou a chorar comemorando a final.

“Chorei muito, com minha mãe, com minha mulher, com minha irmã e com meu irmão porque passamos momentos muito difíceis para estarmos aproveitando hoje esse momento”, desabafou ao canal Movistar Liga de Campeones.

Segundo ele, a emoção vem também de casa e dos assuntos extra campo: “Quando terminou o jogo, a emoção chega porque é de alegria e alívio também porque vivi momentos difíceis em minha vida e hoje estou vivendo um momento incrível, não apenas dentro de campo, como em família também, que é algo muito importante. Me sinto muito feliz”.

Os momentos difíceis comentados pro Antony fariam referência a uma investigação aberta após acusações feitas pela ex-namorada do jogador, Gabi Cavallin, de que ele teria praticado violência doméstica contra ela.



Semifinal apertada

Quanto ao jogo em si, o jogador afirma que não foi fácil, com o resultado final sendo decidido pelo placar agregado trazido do jogo de ida, com uma vitória que também contou com gol de Antony.

“Um jogo muito difícil, mas tínhamos que ter mais atenção à bola parada, isso não pode acontecer conosco de novo, mas numa semifinal acontece tudo. Marcamos um gol, nos fizeram dois, mas o importante era estarmos juntos. Esse grupo, os jogadores e o staff são incríveis. Assim é o nosso vestiário: todos unidos”, garantiu.