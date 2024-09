MP reabre caso Antony e investiga novas provas de violência doméstica

Ministério Público reabre investigação de Antony - Foto: Paul Ellis/AFP

O caso envolvendo o jogador Antony ganhou novos desdobramentos nesta quinta-feira, 17. O Ministério Público de São Paulo (MPSP) determinou que a Polícia Civil reabra a investigação sobre as acusações de violência doméstica feitas pela ex-namorada do atleta, Gabi Cavallin. Segundo o MPSP, o relatório final da polícia ainda possui pendências, incluindo a falta da extração dos dados do celular do jogador. Antony, que atualmente atua pelo Manchester United, afirmou que o aparelho está com as autoridades inglesas, que também conduzem uma investigação sobre o caso no Reino Unido.

Com isso, foi instaurado um processo de cooperação entre o Brasil e a Inglaterra, a fim de que as diligências sejam concluídas. A promotora Vera Lorza Duarte, responsável pelo caso, destacou a importância de dar celeridade ao processo e solicitou que a delegacia de São Paulo resolva as questões pendentes, incluindo a extração do celular de Antony.

Gabi Cavallin, por sua vez, já entregou seu celular à polícia e prestou depoimento na Delegacia do Tatuapé, em São Paulo. O jogador brasileiro está sob investigação desde junho de 2022, quando Gabi, que na época estava grávida, acusou Antony de agressão física e verbal em uma casa noturna. De acordo com a influenciadora digital, ela foi puxada pelos cabelos e sacudida, embora não tenha apresentado marcas visíveis de lesão corporal nem procurado atendimento médico após o incidente. Além disso, Gabi afirmou que o atleta fez ameaças caso ela fosse vista com outro jogador de futebol.