Antony é afastado do Manchester United após acusação de agressão

O atacante brasileiro Antony foi afastado das atividades do Manchester United. O anúncio foi feito na manhã deste domingo, 10, pelo clube e pelo jogador. Antony é acusado de agressões a sua ex-namorada, Gabriela Cavallin.

"Concordei com o Manchester United em tirar um período de ausência enquanto abordo as acusações feitas contra mim. Quero reiterar a minha inocência em relação às coisas de que fui acusado e cooperarei plenamente com a polícia"., disse o jogador nas redes sociais.

Recentemente, a ex-namorada de Antony divulgou ameaças e ferimentos de agressões que teriam sido cometidas pelo atleta. De acordo com a DJ e empresária, as crises de ciúme eram o estopim para situações de pânico e ameaças, que vinham com xingamentos, puxões de cabelos, socos, cabeçadas e ameaças por parte do jogador.

"A primeira vez aconteceu quando eu estava grávida ainda, ano passado. Ele acabou se alterando, me xingando, me ofendendo, me machucando fisicamente, puxando meu cabelo, me segurando pelo braço. Tentou bater o carro também. Falou coisas do tipo que, se eu não fosse ficar com ele, eu não ia ficar com ninguém, que eu estava grávida de um filho dele. Ou eu ia ficar com ele ou ia morrer todo mundo: eu, ele e nosso filho", lembra.