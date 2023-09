Ex-namorada de Antony lembra agressões: "Ficava com ele ou morreria"

A ex-namorada do jogador de futebol Antony, Gabriela Cavallin, falou em entrevista ao Uol sobre as agressões físicas e violência psicológica que alegou ter sofrido enquanto esteve com o atleta.

De acordo com a DJ e empresária, as crises de cíúme eram o estopim para situações de pânico e ameaças, que vinham com xingamentos, puxões de cabelos, socos, cabeçadas e ameaças por parte do jogador.

"A primeira vez aconteceu quando eu estava grávida ainda, ano passado. Ele acabou se alterando, me xingando, me ofendendo, me machucando fisicamente, puxando meu cabelo, me segurando pelo braço. Tentou bater o carro também. Falou coisas do tipo que, se eu não fosse ficar com ele, eu não ia ficar com ninguém, que eu estava grávida de um filho dele. Ou eu ia ficar com ele ou ia morrer todo mundo: eu, ele e nosso filho", lembra.

A empresária ainda disse que decidiu dar um basta na relação após um dos episódios mais violentos que diz ter enfrentado. Segundo Cavallin, Antony teria arremessado um copo de vidro contra ela após uma briga entre os dois. A situação fez com que ela lesionasse gravemente os dedos de sua mão.

Por meio de sua assessoria de imprensa, Antony respondeu que não se pronunciaria sobre o caso, que corre em segredo de Justiça no Brasil. Uma investigação também foi aberta pela polícia de Manchester após as denúncias da DJ.